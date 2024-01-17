"Кричали і нявкали": тенісистка з РФ поскаржилася на фанатів Australian Open після програшу (фото)

За її словами Анастасії Павлюченкової, під час матчу кілька глядачів напилися і заважали їй зосередитися. Можливо, вони звернули увагу на її татуювання на нозі зі словом "мяу".

Зірка російського тенісу Анастасія Павлюченкова висловилася з критикою на адресу організаторів Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу. Про це повідомляє The Daily Mail.

46-та ракетка світу Павлюченкова в середу, 17 січня, поступилася іспанці Паулі Бадосі у другому раунді Australian Open: 6-2, 6-3.

Гра проходила на корті номер 6, де організатори також побудували двоповерховий бар, до якого прийшли понад 400 осіб. Керівник турніру Крейг Тілі назвав його "кортом для вечірок".

Паула Бадоса після матчу Паула Бадоса після матчу Паула Бадоса після матчу Паула Бадоса після матчу

Вболівальники можуть вільно переміщатися баром під час ігор, при цьому неголосно грає музика. Водночас Павлюченкова вимагає переглянути такий підхід і скаржиться, що фанати заважали їй під час матчу з Бадосою.

"Було дуже голосно, як у ресторані: люди розмовляли, пили, їли. Не знаю навіть, чи дивилися вони матч", — розповіла спортсменка.

Анастасія Павлюченкова

За її словами, кілька хлопців напилися і почали кричати та нявкати (на її адресу).

"Думаю, може, тому, що в мене на нозі це татуювання (читається "мяу"), або просто тому, що вони випили. Було дійсно неприємно, — сказала тенісистка. — Я була дуже засмучена на початку матчу. У мене немає проблем з грою на відкритих кортах, але цей був особливим у сенсі шуму".

Паула Бадоса

Павлюченкова розкритикувала таку концепцію. Вона наполягає, що унікальність тенісу як виду спорту варто зберегти. За її словами, під час матчу вона задумалася про те, чим керувалися автори такого задуму.

"Так, можливо, для фанатів це дуже весело. Але теніс у якомусь сенсі особливий вид спорту. Це не бейсбол чи інші види спорту, де можна їсти та гуляти, або баскетбол. Це зовсім інше. У якомусь сенсі тут дуже тихо. Так що так, це було дійсно незручно", — пояснила вона.

Директор турніру Крейг Тайлі каже, що в майбутньому такий підхід, можливо, розширять.

Суперниця Павлюченкової Бадоса, яка позувала з уболівальниками після перемоги, теж розкритикувала нову атмосферу на кортах Australian Open.

Паула Бадоса

Вона зазначила, що було складно зосередитися на майданчику. У 2022 році іспанка посідала друге місце в рейтингу, але відтоді опустилася на 100-й рядок.

Паула Бадоса Паула Бадоса Паула Бадоса

Тепер вона вийшла в третій раунд і сподівається досягти свого найкращого результату в кар'єрі на Відкритому чемпіонаті Австралії.

Нагадаємо, що польський шахіст не потиснув руку російському гросмейстеру, який активно підтримує війну в Україні.

Також повідомлялося, що ізраїльського футболіста затримали одразу після матчу в турецькій Суперлізі, в якому він забив важливий гол. Усе через нагадування про те, що в заручниках ХАМАС після нападу 7 жовтня все ще залишаються люди.