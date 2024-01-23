Шестеро вболівальників загинули після матчу Кубка африканських націй, — ЗМІ

Після перемоги футбольної команди Гвінеї в одному з матчів Кубка африканських націй люди почали виходити на вулиці та відзначати це. У результаті все призвело до трагедії зі смертями фанатів.

В Африці триває Кубок африканських націй-2023, однак це вже призвело до трагедії та загибелі шістьох людей. Про це повідомляє BBC.

Річ у тім, що Гвінея перемогла Гамбію з рахунком 1:0 під час другого групового матчу в п'ятницю, 19 січня. У результаті по всій країні почалися широкі масові святкування, які й призвели до трагедії. Вболівальники вийшли на дороги міста Конакри, де святкували в машинах і мотоциклах. Шестеро людей померли.

"Важливо, щоб наші вболівальники та громадськість святкували дуже розмірено. Вони мають бути дуже обережними, щоб не наражати себе на небезпеку, адже мета футболу — приносити радість і не залишати сім'ї в біді. Ми не хочемо, щоб смерть була траурною, тому ми закликаємо всіх святкувати, але водночас дбати про себе, щоб із ними нічого не трапилося. Гвінея — це країна, де люди дуже, дуже пристрасно люблять футбол, і вони відчувають його так, як ніде у світі", — заявив менеджер місцевої федерації футболу Амаду Макаджі.

Тієї ночі внаслідок зіткнення двох автівок, що рухалися на великій швидкості, загинули троє людей. Ще кілька загинули в інших аваріях і кілька десятків людей отримали поранення. Пов'язано це з тим, що вболівальники роз'їжджали на капотах автомобілів, якими були заповнені всі вулиці.

42-річний гравець, який брав участь у Кубку націй, звернувся до жителів Гвінеї. Він заявив, що в команди є плани на подальші матчі, однак подія, що сталася, дещо дестабілізує їх, тому футболісти бажають, щоб це припинилося. Фанатів закликали дотримуватися спокою, щоб трагедія не повторилася.

Нагадаємо, 25 липня 2023 року повідомлялося, що в Польщі вболівальники "Lecha Poznań" погрожували українцям. За їхніми словами, окремі групи українців у Познані поводяться не як гості, вони нападають на інших людей і ображають їх. Через це громадяни України в Познані отримали попередження.