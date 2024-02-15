"Шахтар" — "Марсель": де і коли дивитися матч 1/8 Ліги Європи

Матч із французькою командою стане першим офіційним у новому році для "Шахтаря". Роком раніше на цьому етапі "гірники" не без зусиль пройшли за сумою двох зустрічей ще одного представника Ліги 1 — "Ренн".

15 лютого о 19:45 за київським часом "Шахтар" зіграє перший у новому році єврокубковий матч. Перший поєдинок у рамках 1/8 Ліги Європи відбудеться на стадіоні "Фолькспаркштадіон" у Гамбурзі.

Де дивитися Лігу Європи: "Шахтар" — "Марсель"

в Україні пряму трансляцію матчу покаже платформа MEGOGO

в Іспанії матч транслюватимуть канали: Movistar+, Movistar Liga de Campeones, GOL PLAY

у Польщі: Viaplay Poland

в Італії: DAZN, SKY Go Italia, Sky Sport, Sky Sport Uno, NOW TV, TV8, Sky Sport Calcio

у Німеччині: RTL

у Франції: RMC Sport en direct, RMC Sport 1, Canal+ Foot, Molotov, W9, RMC Sport 3

в Англії: BT Sport, BTSport.com, трансляцію також можна буде слухати по радіо — BBC Radio 5 Live.

Українська команда провела підготовку до весни на турецьких полях. Матч із французькою командою стане і першим офіційним у новому році, усі попередні були контрольними.

Підготовка "Шахтаря" до сезону

Водночас роком раніше на цьому етапі "Шахтар" пройшов за сумою двох зустрічей ще одного представника Ліги 1 — "Ренн".

"Марсель" не видається сильнішим за торішній "Ренн". Останні результати підопічних Дженнаро Гаттузо не надихають уболівальників "провансальців". У 2024 році команда ще не перемагала.

"Марсель" перебуває на 8-му рядку в турнірній таблиці Чемпіонату Франції з відставанням від лідера у 20 пунктів.

Головна зірка нинішнього "Марселя" — 30-річний габонський нападник П'єр Емерік Обамеянг. На його рахунку цього сезону 14 м'ячів (причому 5 у Лізі Європи) і 7 гольових передач.

Жадсон забиває "Марселю" у 2009 році

"Шахтар" і "Марсель" перетиналися в єврокубках у сезоні 2008/09. "Гірники" двічі обіграли марсельців на шляху до свого тріумфу в останньому розіграші Кубка УЄФА, який змінив назву на Лігу Європи.

Нагадаємо, що 15 січня ізраїльського футболіста затримали в Туреччині за те, що, святкуючи забитий гол, він нагадав про заручників у полоні ХАМАС.

Також повідомлялося, що в січні Ліонель Мессі втретє поспіль став гравцем року за версією ФІФА.