"Олімпік" Марсель — "Шахтар": де дивитися матч-відповідь за вихід в 1/8 Ліги Європи

Керівництво марсельського "Олімпіка" днями звільнило головного тренера італійця Дженнаро Гаттузо. Фаворитом матчу з "Шахтарем" букмекерські контори вважають господарів. На їхню домашню перемогу в основний час приймаються ставки з коефіцієнтом 1.73.

22 лютого на стадіоні "Велодром" у Марселі відбудеться матч-відповідь місцевого "Олімпіка" з українським "Шахтарем" у рамках протистояння за вихід до 1/8 фіналу Ліги Європи.

Днями "провансальці" поміняли головного тренера: експресивного італійця Дженнаро Гаттузо зняли після поразки від "Бреста" в Лізі 1. Безвиграшна серія "Олімпіка" у внутрішній першості сягнула вже семи матчів. Новим наставником призначили 70-річного Жана-Луї Гассе.

Матч за вихід в 1/8 Ліги Європи розпочнеться о 22:00 за київським часом. Обслужить його бригада німецьких арбітрів на чолі з Тобіасом Штілером.

Де дивитися матч "Марсель" — "Шахтар"

Стадіон "Велодром"

Пряму трансляцію матчу в Україні можна буде дивитися на онлайн-платформі Megogo (канал Megogo Футбол 1), а також на Volia TV.

"Марсель" — "Шахтар": прогноз букмекерів на Лігу Європи

Фаворитом протистояння букмекерські контори вважають господарів. На їхню домашню перемогу в основний час і, відповідно, прохід до наступного етапу Ліги Європи приймаються ставки з коефіцієнтом 1.73. На успіх української команди можна поставити з коефіцієнтом — 5.10. Нічия — 4.00. Обидві заб'ють — 1.77.

У попередньому матчі в Гамбурзі "гірники" ледь не дивом уникли поразки. Гол бразильця Егіналдо на останніх хвилинах врятував підопічних Маріно Пушича. У підсумку перша зустріч завершилася 2:2, причому українцям довелося двічі відіграватися.

Також повідомлялося, що власник чернігівського клубу "Кудрівка" Роман Солодаренко розповів, як новачкам команди вручили повістки в ТЦК, коли ті їхали підписувати контракти.