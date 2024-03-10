Ферстаппен розгромив суперників у "Формулі-1: огляд гран-прі Саудівської Аравії 2024 (фото, відео)

Макс Ферстаппен виграв гран-прі Саудівської Аравії. У нічній гонці "Формули-1" у "Ред Булл" не було рівних. Серхіо Перес виборов друге місце, що принесло команді другий дубль у цьому сезоні.

На узбережжі Червоного моря в місті Джедда в Саудівській Аравії Макс Ферстаппен у домінуючому стилі здобув перемогу в другій гонці. Його напарник по команді отримав штраф 5 секунд, але зумів зберегти відрив і фінішував другим. Третім на подіумі вперше в сезоні опинився Шарль Леклер.

Джедда вчетверте приймає "Формулу-1". Трек сильно відрізняється від Сахіра, де пройшли перші перегони. У Джедді в машин налаштування на низьку притискну силу, тоді як тиждень тому вони були налаштовані на високу. Це один із найдовших треків у календарі (6,17 км, довший лише за Спа). Він унікальний тим, що в ньому є елементи міської траси зі стінами, які не пробачають помилки, і довгі прямі, на яких можна розвинути величезну швидкість (343 км/год). Плюс закриті повороти й сильний вітер. Усе це давало змогу сподіватися на цікаві перегони.

Команда "Ред Булл" Фото: Getty Images

Однак увагу журналістів від результатів на трасі відволікали події поза нею. У "Ред Булл" триває внутрішня боротьба за владу в команді, у якій задіяні її головні особи: керівник Крістіан Горнер, консультант Гельмут Марко та Ферстаппен-старший. Суперники з надією очікують, що це позначиться на швидкості "Ред Булл". Але биків не зупинити. Вони мчать у чемпіонаті, наче швидкісний потяг — чітко по рейках, не помічаючи нічого навколо.

Сенсаційний дебют. Кваліфікація гран-прі Саудівської Аравії 2024

Після "великого шолома" Ферстаппена на минулому етапі, здається, всі змирилися з тим, що Макс виступає у своїй власній лізі. Немає суперечок про те, чи зможе хтось нав'язати йому боротьбу. І навіть Серхіо Перес — король міських трас, — у якого з трьох його поулів два припадають саме на Джедду, не розглядається як реальний суперник.

Співвідношення сил зрозуміле, все передбачувано. Але раптом Карлос Сайнс перед кваліфікацією потрапляє до лікарні, йому проводять термінову операцію з видалення апендикса. Потрібна термінова заміна. Хто витягне щасливий квиток? 18-річний Олівер Беармен, який завоював поул у "Формулі-2" та готується до старту своїх перегонів, отримує дзвінок від "Феррарі". Британець раніше проводив офіційні тести в "Хаас" і приватні тести у "Феррарі". Цього катастрофічно мало для дебюту на гран-прі, але у "Феррарі" вирішили ризикнути. Беармен став наймолодшим гонщиком італійської команди за всю їхню історію.

Дебютант "Феррарі" Олівер Беармен Фото: Getty Images

У першому сегменті кваліфікації вибувають Чжоу Гуанью, Саржент, двоє Альпінів і Боттас. І якщо Боттасу та Чжоу Гуанью не пощастило, то для Альпін це схоже на стелю їхніх можливостей. Окона та Гаслі розділило 0,004 секунди. Хоча від Альпін ніхто не очікував дива всього за 7 днів, коли після розгрому в першому гран-прі з команди пішли технічний директор і голова відділу аеродинаміки.

Не змогли пройти далі другого сегмента кваліфікації два Хааси, Албон, Ріккардо, який відстав на півсекунди від свого напарника, й Олівер Беармен. Дебютант виборов 11 місце на старті, ледь не вибивши з останнього сегмента семиразового чемпіона світу.

Герой кваліфікації — Юкі Цунода, який витіснив із боротьби за першу десятку "Феррарі" Бармена. Дев'яте місце на старті для японця дуже важливе. Як і 34-й поул для Макса Ферстаппена, який той без зусиль виборов. Перший ряд із нідерландцем розділив Шарль Леклер. Перес — третій, Алонсо — четвертий.

Юкі Цунода кваліфікувався дев'ятим Фото: Getty Images

Із інших яскравих подій кваліфікації — Ніко Хюлькенберг, який відпочиває у маршалів під музику після поломки боліда, і Крістіан Горнер, який читає повідомлення у своєму телефоні на командному містку.

Суперники "Ред Булл" провалилися. Гонка гран-прі Саудівської Аравії 2024

Перед стартом перегонів усі пілоти говорили, що в них недостатньо швидкі машини, щоб боротися з фаворитами. Поразку визнали ще до того, як згасли стартові вогні.

Почнемо з "Феррарі". В італійців друга за силою машина, й очікується, що вони нав'яжуть боротьбу. Але їм це не вдалося. Леклер стартував добре, відбив атаку Переса та протримався до 4-го кола. Після втрати другого місця він утримував свій темп і навіть показав найшвидше коло. Однак відставання від переможця становило 18 секунд. Дебютант Олівер Беармен став зіркою цього гран-прі та безсумнівно включився в боротьбу за місце в кокпіті наступного року. "Бережи тачку Сайнса", — кричали йому вболівальники. І він не тільки зберіг машину та не зробив помилок, а й фінішував на солідному сьомому місці й отримав звання "гонщик дня" від глядачів.

Інтерв'ю Олівера Беармена після перегонів

Керівник Мерседес Тото Вольф не заперечував, що машина в них вийшла недоробленою. Попри те, що "Мерседес" швидкий на прямих, вони сподівалися не на свої сили, а на хаос у перегонах і виїзд сефеті-кара. Стратегію вирішили розділити. Для Джорджа Расселла обрали класичний піт-стоп під час сефеті-кара, а от Льюїс Гамільтон не заїхав у бокси з усіма та чекав на другу машину безпеки, але так і не дочекався. Три роки тому на цій трасі семиразовий чемпіон здобув свою останню вже історичну 103-ю перемогу. Але цього року фінішував лише дев'ятим. Відставання від переможця в 39 секунд (Расселл) і 47 секунд (Гамільтон) — це провал.

Льюїс Гамільтон фінішував дев'ятим Фото: Getty Images

Фернандо Алонсо провів хороші перегони для своєї п'ятої за силою машини. І фінішував на п'ятому місці. Можна було б похвалити "Астон Мартін", якби не виступ Ленса Стролла. На шостому колі перегонів він втратив пильність, злегка зачепив стіну, і некерована машина безславно завершила перегони.

Ленс Стролл завершив перегони в стіні

"Макларен" потрапив у ту саму пастку з очікуванням сефеті-кара, як і "Мерседес". Розділивши стратегію, команда змарнувала шанс на хороший результат для Ландо Норріса. Він усю гонку прочекав на другий сефеті-кар. Натомість Ландо став єдиним гонщиком, який лідирував цього року, якщо не рахувати Макса. Британець втримав позаду Льюїса Гамільтон, але так і не зумів наздогнати Олівера Беармена, попри те, що перевзувся на софт наприкінці гонки. Оскар Піастрі фінішував на четвертому місці.

Варто відзначити гарний виступ "Хаас". Ніко Хюлькенберг обрав програшну стратегію і не заїхав на піт-стоп із усіма. Однак під час перегонів виявилося, що Кевін Магнуссен зібрав за собою весь пелотон, що залишився "за касою", і забезпечив напарникові такий великий відрив, що німець зміг перевзутися і виїхати на трасу, не втративши місця. Це дало змогу "Хаасу" завоювати "вільне" після сходу Стролла очко.

Магнуссен стримує суперників

Напередодні Audi оголосили про своє рішення викупити 100% акцій команди "Заубер". Із 2026 року в чемпіонаті з'явиться п'ята заводська команда. А поки що "Заубер" провела відверто провальні перегони та фінішувала останньою.

Макс Ферстаппен виграв гран-прі Саудівської Аравії 2024 року Фото: Getty Images

Лідер чемпіонату підтвердив усі найпесимістичніші очікування суперників. Він здобув 56-ту перемогу (9-ту поспіль!), не дав жодного шансу навіть сподіватися на боротьбу та збільшив відрив у чемпіонаті. Серхіо Перес фінішував другим, попри те, що він отримав штраф 5 секунд під час піт-стопу. Гран-прі Саудівської Аравії підтвердив, що болідам Едріана Ньюї немає рівних у сучасній "Формулі-1". Наступний етап гран-прі Австралії відбудеться за два тижні.

Результати перегонів. Гран-прі Саудівської Аравії 2024

1 Макс Ферстаппен 1 Red Bull Racing Honda

2 Серхіо Перес 11 Red Bull Racing Honda +13.643

3 Шарль Леклер 16 Ferrari +18.639

4 Оскар Піастрі 81 McLaren Mercedes +32.007

5 Фернандо Алонсо 14 Aston Martin Mercedes +35.759

6 Джордж Расселл 63 Mercedes +39.936

7 Олівер Беармен 38 Ferrari +42.679

8 Ландо Норріс 4 McLaren Mercedes +45.708

9 Льюїс Хемілтон 44 Mercedes +47.391

10 Ніко Хюлкенберг 27 Haas Ferrari +76.996

11 Алекс Албон 23 Williams Mercedes +88.354

12 Кевін Магнуссен 20 Haas Ferrari +105.737

13 Естебан Окон 31 Alpine Renault +1 коло

14 Юкі Цунода 22 RB Honda +1 коло

15 Логан Сарджент 2 Williams Mercedes +1 коло

16 Даніель Ріккардо 3 RB Honda +1 коло

17 Валттері Боттас 77 Sauber Ferrari +1 коло

18 Чжоу Гуанью 24 Sauber Ferrari +1 коло

Особистий залік після 2 етапу, Саудівська Аравія 2024

1 Макс Ферстаппен 1 Red Bull Racing Honda — 51 pts

2 Серхіо Перес 11 Red Bull Racing Honda — 36 pts

3 Шарль Леклер 16 Ferrari — 28 pts

4 Джордж Расселл 63 Mercedes — 18 pts

5 Оскар Піастрі 81 McLaren Mercedes — 16 pts

6 Карлос Сайнс 55 Ferrari — 15 pts

7 Фернандо Алонсо 14 Aston Martin Mercedes — 12 pts

8 Ландо Норріс 4 McLaren Mercedes — 12 pts

9 Льюїс Хемілтон 44 Mercedes — 8 pts

10 Олівер Беармен 38 Ferrari — 6 pts

11 Ніко Хюлкенберг 27 Haas Ferrari — 1 pt

12 Ленс Стролл 18 Aston Martin Mercedes — 1 pt

Кубок конструкторів після 2 етапу, Саудівська Аравія 2024

1 Red Bull Racing Honda — 87 pts

2 Ferrari — 49 pts

3 McLaren Mercedes — 28 pts

4 Mercedes — 26 pts

5 Aston Martin Mercedes — 13 pts

6 Haas Ferrari — 1 pt

Нагадаємо, що Макс Ферстеппен також переміг у перших перегонах сезону "Формули-1". Тиждень тому він виграв гран-прі Бахрейну.