Боснія — Україна: Ребров зробив ставку на Ваната, Циганков поза заявкою на матч

Матч за вхід на Євро-2024 пропустить провідний півзахисник збірної Віктор Циганков. У виборі між нападником "Динамо" Владиславом Ванатом і "гірником" Данилом Сіканом Ребров віддав перевагу киянину.

У четвер 21 березня о 21:45 за київським часом збірна України зіграє перший стиковий матч за вихід на Чемпіонат Європи 2024 року. Протистоятиме "Синьо-жовтим" знайома українським футболістам збірна Боснії та Герцеговини.

Виїзний матч відбудеться на стадіоні "Біліно Поле" в місті Зениця. Судитиме поєдинок німецька бригада арбітрів на чолі з Феліксом Цвайєром.

Серед гравців, яких викликав Сергій Ребров, але не вніс до заявки на матч, опинилися: Віктор Циганков, Денис Попов, Олександр Піхальонок і Данило Сікан.

За день до матчу на пресконференції Ребров пояснив, що рішення щодо Циганкова, який приїхав у розташування збірної з травмою коліна, ухвалять у день гри.

"Ми взяли з собою 28 футболістів, є гравці, здатні зіграти на цій позиції. Звичайно, Віктор дуже важливий виконавець, ми сподіваємося на якнайшвидше повернення", — пояснив тренер.

Владислав Ванат або Данило Сікан

Примітно, що у виборі між нападником "Динамо" Владиславом Ванатом і "гірником" Данилом Сіканом Ребров віддав перевагу Ванату. На одній із пресконференцій він відзначив індивідуальні якості Ваната, яких немає в інших нападників збірної.

Боснія і Герцеговина — Україна: де дивитися матч за вихід на Євро-2024

Пряму трансляцію матчу покаже канал "Суспільне" і платформа Megogo.

Україні потрібно зробити два кроки, щоб вийти на Євро. Окрім боснійців знадобиться пройти ще й переможця пари Ізраїль — Ісландія.

Суперники збірної України

До всього іншого, крім власне путівки в Німеччину на футбольний форум, команди, що пробилися на Євро, отримають ще й фінансовий бонус — 9,25 млн євро.

Нагадаємо, що 19 березня на 53-му році життя помер журналіст Василь Уткін. "Найгірший день у житті. Рекорд побито <...> Він буде регулярно оновлюватися. Темрява і безсилля. Я не думав, що в моєму житті буде такий день", — такими були його слова 24 лютого 2022 року.

Також повідомлялося, що на фронті загинув відомий ультрас київського "Динамо". Іван Фесенюк став на захист Батьківщини з початком повномасштабного вторгнення російських військ.