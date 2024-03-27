Зірка збірної України Зінченко заступився за фаната, якого тягнув з поля польський поліціянт (відео)

Польські поліціянти скрутили вболівальника і намагалися відвести з поля. Футболіст хотів цьому завадити, але правоохоронець, очевидно, не дослухався до умовлянь українського капітана.

Півзахисник/захисник збірної України та лондонського "Арсеналу" Олександр Зінченко намагався захистити українського вболівальника від польського поліціянта, який схопив його за руки. Після вольової перемоги над Ісландією, яка гарантувала вихід Синьо-жовтих на Євро-2024, деякі з глядачів вибігли на поле. Відео опубліковано в соцмережі X.

Олександр Зінченко намагається захистити фаната від польської поліції

Одного з фанатів скрутив поліціянт і намагався відвести з поля, але Зінченко намагався цьому перешкодити. Правоохоронець, вочевидь, не дослухався до умовлянь українського капітана, і все ж вивів порушника під трибуни. Дії капітана української команди оцінили вболівальники на трибунах.

Випадки, коли фанати команди масово вибігають на поле після перемоги команди нерідкі. При цьому уніформу футболістів часом розбирають на сувеніри. Місцева поліція до цього зазвичай ставиться терпимо.

Уболівальники збірної Грузії на полі

Подібне було і в матчі Грузія — Греція в Тбілісі, який, як і поєдинок Україна — Ісландія, відбувся напередодні, 26 березня. Грузинська збірна вперше пробилася на Чемпіонат Європи, і фанати гуртом висипали на поле. На відміну від України, Грузія грала вдома, і на опублікованих кадрах не видно, щоб поліціянти застосовували силу.

Фанати "Манчестер Сіті" святкують чемпіонство разом із футболістами на полі

У цьому випадку приводів для радості не було. Розсерджені вболівальники "Сент-Етьєна" вибігли на поле після того, як рахунок на табло відправив команду лігою нижче

Фанати "Мальме" святкують чемпіонство

До слова, в історії світового футболу траплялося, що футболісти в силовій манері заступалися за вболівальників.

13 травня 1990 року на "Максимірі" в Загребі місцеве "Динамо" приймало принципового суперника — белградську "Црвену Звезду". Гра перетворилася на фанатське побоїще, втрутилася поліція. 22-річна майбутня зірка "Мілана" Звонімір Бобан, побачивши, що правоохоронець б'є динамівського фаната, у відповідь завдав тому удару ногою. Цей випадок зробив футболіста національним героєм.

Удар Звоніміра Бобана

Нагадаємо, що український тренер, який виїхав за кордон, знайшов роботу в США.

Також повідомлялося, що в попередньому матчі збірна України обіграла боснійців. Це ще одна вольова перемога: відіграватися довелося після удару захисника "Зальцбурга" Амара Дедича із меж штрафного майданчика.