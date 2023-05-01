Радісно пищать. Вчені виявили, що гриби починають жваво базікати після дощу

Дослідження показує, що "спікер-клуб" грибів затихає під час посухи та активується з приходом вологи.

Раніше вчені виявили, що гриби обмінюються електричними сигналами, які деякі дослідники вважають своєрідною формою спілкування. Однак нове дослідження виявило щось дивне: грибкові "спікер-клуби" перестають бути активними в період посухи, і "відкриваються" знову з приходом вологи, пише IFLScience.

Вчені зазначають, що це подібно до того, як деякі птахи люблять відзначати прихід дощу своєрідною "радісною піснею". Схоже, гриби також починають жваво базікати при невеликій кількості опадів. Але, на жаль, вчені досі не знають, якими такими новинами вони діляться між собою.

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Відомо, що гриби з'єднані між собою та обмінюються електричними сигналами через мережу міцелію. Навколо цього відкриття все ще точаться суперечки, проте деякі дослідники вважають, що це порівняно з тим, як нейрони нашого мозку передають електронні повідомлення.

Дослідники з'ясували, що ці електричні сигнали включають послідовності напруг, які можуть бути еквівалентом слів. У більш ранньому дослідженні також виявили, що "мова" грибів відрізняється від виду до виду, але кожен з них використовує словниковий запас приблизно в півсотні слів.

Під час дослідження японські вчені прикріпили до груп диких грибів Laccaria bicolor електроди, а потім почали спостерігати. Вчені зазначають, що під час посухи колонія грибів характеризувалася майже абсолютною тишею, проте все змінилося, варто було піти дощу. За словами вчених, разом із вологою свої двері відчинив і "спікер-клуб" грибів — з першими краплями прийшла й весела активність.

Як і люди, коли гриби говорять, одні говорять багато, інші мало Фото: Yu Fukasawa

Зазначимо, що це дослідження було меншим, ніж інші, проте цього разу вчені вперше вивчали активність грибів у дикій природі, а не у лабораторії та штучно створених середовищах. Крім того, у попередніх дослідженнях вчені вивчали гриби-паразити або ті, що харчуються мертвим матеріалом. У новому ж дослідженні вчені зосередилися на вивченні лаковиць двоколірних, які обвивають коріння сосен, дубів та беріз та утворюють із ними взаємовигідні відносини.

За словами першого автора дослідження, доктора Ю Фукасави з Університету Тохоку, спочатку гриби демонстрували менший електричний потенціал, проте все змінилося після дощу, коли електричний потенціал почав коливатися, а часом сягав 100 мВ. Відомо, що активність грибів почалася через 1-2 години після початку дощу та в основному була зосереджена у 8-годинному періоді.

Цікаво, що далеко не всі гриби люблять потеревенити. Вчені виявили, що сигнали часом йшли від одного гриба до іншого, однак ніякого сигналу у відповідь не надходило. Тепер дослідники вважають, що, як і в людей, життя гриба може залежати від наявності біля нього балакучого сусіда.

Вчені, які дотримуються теорії про те, що електричні сигнали — це специфічна мова грибів, вважають, що таким чином грибкові колонії здатні коригувати своє зростання залежно від зовнішніх обставин, що змінюються. Крім того, є ймовірність, що гриби використовують сигнали для обміну поживними речовинами, можливо між деревами або рослинами. Проте нове дослідження яскраво показує, що хай там як, але грибам дуже складно бути балакучими в періоди посухи.

Можна було б припустити, що електричні сигнали обумовлені самими краплями дощу, які несуть електричні заряди. Проте попереднє дослідження показало, що внесок заряду самих дощових крапель насправді є надзвичайно незначним.

Раніше Фокус писав про те, що гриби можуть спілкуватися між собою: їхня мова частково схожа на людську.