Відпрасували ландшафт. Учені з'ясували, що розгладило поверхню супутників Сатурна та Юпітера

Деякі супутники двох газових гігантів мають здебільшого рівну поверхню. З'ясувалося, що це пов'язано із геологічною активністю.

Нове дослідження американських вчених пропонує нове пояснення тому факту, що деякі супутники Юпітера і Сатурна мають переважно дуже рівну поверхню. Нова теорія говорить, що за цим стоїть геологічна активність цих супутників, пише Space.

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Вчені вже знають, що деякі супутники найбільшої планети Сонячної системи та другої за величиною планети, тобто Юпітера та Сатурна, геологічно активні, тобто тут відбуваються землетруси.

Це відбувається через те, що сильна гравітація двох газових гігантів постійно змушує ці супутники то розширюватися, то стискатися, через що з'являються тріщини в крижаній корі. У той самий час у місцях розломів, коли зіштовхуються частини поверхні, з'являються височини з крутими схилами. Але решта поверхні супутників дуже рівна. Такий ландшафт можна побачити на супутниках Юпітера Європі та Ганімеді, а також на супутнику Сатурна Енцеладі.

Супутник Юпітера Європа Фото: NASA

Багато вчених зараз вважають, що рівна поверхня є наслідком діяльності крижаних вулканів, з яких викидається рідина і вона згладжує поверхню супутників. Але це відбувається в умовах дуже низьких температур, щоб існувала рідина, тому поки не зрозуміло, як відбувається цей процес.

Вчені з Університету штату Арізона запропонували нове пояснення існування гладкої поверхні деяких супутників газових гігантів. Дослідники вважають, що за цим стоять місцеві землетруси, які спричиняють зсуви з уламків і ці зсуви згладжують поверхню.

Супутник Юпітера Ганімед Фото: wikipedia

Вчені вивчили височини, які з'являються в місцях розломів кори супутників і склали моделювання місцевих землетрусів, щоб оцінити їхню силу. Нове дослідження передбачає, що внаслідок землетрусів, які є дуже сильними, вгору на височини піднімається велика кількість уламків. Після цього вони спускаються вниз крутими схилами пагорбів і розгладжують місцевість навколо.

Вчені вважають, що ці процеси відбувалися постійно в історії цих супутників і відбуваються і зараз, так поверхня крижаних супутників може ставати такою рівною. Тепер вчені хочуть з'ясувати, наскільки сильні землетруси відбуваються на супутниках зараз і які ще геологічні процеси призвели до формування ландшафтів деяких супутників Юпітера та Сатурна.

Супутник Сатурна Енцелад Фото: NASA

Особливі сподівання вчені покладають на майбутню місію Europa Clipper. Цей апарат NASA вирушить у космос у наступному році, через кілька років вийде на орбіту навколо Юпітера і здійснить 50 близьких обльотів супутника газового гіганта Європи. За допомогою своїх 9 приладів апарат зможе ретельно вивчити поверхню супутника, а також зазирне у його надра. Це необхідно для того, щоб підтвердити теорію про те, що під крижаною корою захований океан з рідкої води. Також вчені хочуть отримати відповідь ще одне питання: чи є у цьому океані життя?

Нагадуємо, що до супутників Юпітера вже вирушив космічний апарат JUICE, створений Європейським космічним агентством. Крім Європи, він досліджує ще й такі супутники як Ганімед і Каллісто. Як уже писав Фокус, під час польоту апарат зіткнувся з першими труднощами: він поки не зміг розгорнути у робоче положення величезну антену його головного приладу.

Що стосується інших космічних місій, таких як "Вояджер", "Нові горизонти" та інші відправлені NASA, то ці апарати вже давно або покинули Сонячну систему, або перебувають на шляху до цього. Але крім досліджень космосу вони ще й надсилають сигнали для потенційних позаземних цивілізацій. Як уже писав Фокус, вчені з'ясували, коли може прийти відповідь від позаземного розуму.