Врятують світ зі швидкістю 1,5 м/год. "Суперщит" лінивців може перемогти небезпечні для людей супербактерії

Нехай ці ссавці й надзвичайно повільні, але вони також приховують у собі рецепт ліків проти надстійких супербактерій.

Вперше ці надповільні ссавці були описані французьким натуралістом Жоржем-Луї Леклерком, графом де Бюффон, у 1749 році. Тоді він писав, що лінивці є "нижчою формою існування", проте нове дослідження показує, що попри всю свою повільність лінивці цілком можуть стати новими супергероями, які врятували людство від бактерій, стійких до ліків, пише New Atlas.

У новому дослідженні команда з Університету Коста-Рики зосередилася на вивченні життя лінивців та їхньої вовни, яка служить домом для багатьох живих організмів. Вчені дослідники живі бактеріальні спільноти та організми, що мешкають в шерсті коста-риканських двопалих (Choloepus Hoffmanni) і трипалих лінивців (Bradypus variegatus), що живуть у місцевому заповіднику. Зазначимо, що ці ссавці є представниками двох із шести живих видів, що населяють тропіки Центральної та Південної Америки.

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Відомо, що товста вовна лінивців є затишним будинком для цілого ряду водоростей і комах, й забезпечує їх необхідними багатими й поживними речовинами. Вовна лінивців також є притулком і для "ледачої молі" (Cryptoses Choloepi), яка покладається на ссавця для виживання — моль відкладає яйця в його фекаліях і харчується його шкірними виділеннями. Водночас метелик забезпечує азот, який необхідний для росту водоростей, а вони, зокрема, є важливою складовою для формування "камуфляжного плаща", необхідного лінивцям для захисту.

Проте досі вчені не вивчали докладно бактеріальний склад поверхневого мікробіома лінивців. За словами співавтора дослідження Макса Чаваррія, вони з колегами зібрали зразки, а згодом вивчили їх. Результати дослідження показали наявність низки організмів, здатних стримати серйозні бактеріальні інфекції.

Тепер вчені вважають, що ссавці, здатні розвивати максимальну швидкість пересування всього в 1,5 метра на годину, можуть стати новими "супергероями" для людства, а саме допомогти у розробці ліків, здатних здолати низку бактерій, стійких до ліків.

Більш того, дослідники виявили, що цей "захисний щит" лінивців також здатний зупинити розмноження потенційно патогенних бактерій і навіть може придушити їх конкурентів, наприклад, гриби. І це ще не все. Вчені також виявили, що хутро лінивця, по суті, є "заводом" з виробництва бактерій, що виробляють антибіотики, а це надалі може послужити поштовхом для відкриття нових "біологічно активних молекул".

Результати дослідження також свідчить, що мікробіом двох видів лінивців трохи відрізнявся, хоча основою його складу залишалися схожі елементи. Водночас вчені відзначають, що це дослідження, ймовірно, просуватиметься такими ж "лінивими темпами", як і самі ссавці, проте воно є дуже перспективним. Крім того, вчені визнають, що результати також необхідно перевірити, вивчивши дані особи, які живуть у дикій природі.

Раніше Фокус писав, що вчені виміряли силу, з якою лінивці чіпляються за гілки.