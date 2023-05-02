Настав час дзвонити агенту Малдеру. Вишки мобільного зв'язку дозволяють інопланетянам вивчати Землю

Нове дослідження передбачає, що за допомогою сигналів від вишок мобільного зв'язку позаземні цивілізації можуть скласти уявлення про нашу планету.

Сучасні мобільні телефони є такою повсякденною річчю, що багато хто просто не замислюється над тим, як вони працюють. Якби не було вишок мобільного зв'язку, то всі ці пристрої не могли б виконувати свою головну функцію: передача інформації у вигляді дзвінків та обміну повідомленнями, і можливість виходу в Інтернет. Вчені вважають, що радіосигнали, що випускаються вишками мобільного зв'язку, можуть прийняти представники позаземних цивілізацій і використовувати їх для вивчення Землі, пише ScienceAlert.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Група вчених опублікувала у виданні Monthly Notices of the Royal Astronomical Society своє нове дослідження, де вони припускають, що радіосигнали з вишок мобільного зв'язку можуть використовувати інопланетяни для отримання важливої інформації про Землю. Враховуючи той факт, що такі вишки розміщені повсюдно, тобто майже на всій поверхні нашої планети, вони покривають сигналами всю Землю для забезпечення стабільним зв'язком.

За словами вчених, кількість таких сигналів значно зросла за останні 20 років та їх набагато більше, ніж сигналів від радіо- та телепередавачів. Сигнали з вишок мобільного зв'язку також відлітають і в космос. Кожна вежа випускає радіосигнал потужністю 100 — 200 Вт, а якщо порахувати кількість всіх вишок на Землі, то потужність такого сигналу зростає до кількох гігаватів. Астрономи припускають, що розвинена позаземна цивілізація має потужні радіотелескопи і може отримати ці сигнали, якщо знаходиться на планеті в радіусі від 10 до 15 світлових років від Землі.

Вчені вважають, що радіосигнали, що випускаються вежами мобільного зв'язку, можуть прийняти представники позаземних цивілізацій, і використовувати їх для вивчення Землі Фото: Universe Today

Тобто потенційні інопланетяни, прийнявши такі сигнали, навряд чи зможуть розібрати в них хоч щось, враховуючи їх величезну кількість. Але ці сигнали позаземні цивілізації можуть використовуватись для отримання важливої інформації про нашу планету.

Враховуючи розподіл вишок мобільного зв'язку, за допомогою вихідних від них сигналів інопланетяни можуть виміряти швидкість обертання Землі навколо своєї осі та нахил цієї осі. Також позаземні цивілізації можуть з'ясувати, скільки поверхні займає суша, а скільки – вода. З огляду на те, що найбільше вишок мобільного зв'язку розташовано в густонаселених районах, інопланетяни можуть з'ясувати, як розподілено населення Землі на планеті.

Нове дослідження передбачає, що за допомогою сигналів від вишок мобільного зв'язку позаземні цивілізації можуть скласти уявлення про нашу планету Фото: space.com

Вчені вважають, що дуже хороші радіосигнали можуть прийняти потенційні жителі планет, які обертаються навколо таких зірок як:

Альфа Центавра, вона знаходиться на відстані 4 світлові роки від нас;

Зірка Барнарда, вона знаходиться на відстані 6 світлових років від нас;

Зірка HD 95735, вона знаходиться на відстані 8 світлових років від нас.

Одна з проблем полягає в тому, що зараз вважається, що на жодній планеті в цих зіркових системах немає життя.

У новому дослідженні сказано, що в будь-якому випадку в найближчому майбутньому сигнали вишок мобільного зв'язку будуть ще сильнішими, а це означає, що вони зможуть досягти далеких зірок. А навколо цих зірок можуть обертатися планети із позаземною розвиненою цивілізацією.

Нагадуємо, що недавнє дослідження припускає, що сигнали, відправлені апаратами NASA вже або досягли потенційно населених планет, або незабаром зроблять це. Тому вчені припустили, коли з нами зможуть зв'язатися потенційні інопланетяни, як писав Фокус.

Згідно з шкалою Кардашова, у космосі існує три типи цивілізацій. І хоча людство ще не потрапило в цю класифікацію, вчені все ж таки припустили, що при досягненні певного рівня розвитку люди зможуть створити величезну структуру навколо Сонця. Це потрібно для збирання енергії нашої зірки. Але щоб її побудувати, людям доведеться знищити одну із планет, як уже писав Фокус.