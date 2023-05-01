Щоб стати цивілізацією ІІ типу землянам потрібно знищити Юпітер: що говорить нова теорія

Люди могли б побудувати Сферу Дайсона навколо Сонця, щоб використовувати всю енергію зірки, але для цього доведеться пожертвувати однією планетою.

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Науковий журналіст Джеймі Грін випустив книгу "Можливість життя", в якій він на основі інтерв'ю з різними вченими робить висновок, що для створення такої мегаструктури, як Сфера Дайсона, людству довелося б зруйнувати планету розміром з Юпітер. Але це дозволило б людству перейти у статус цивілізації II типу, пише Futurism.

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Концепцію мегаструктури, яка є своєрідною оболонкою, що оточує Сонце, вперше запропонував ще в 1960 році фізик Фрімен Дайсон. Тому ця структура отримали назву Сфера Дайсона і призначена для збору енергії Сонця або будь-якої іншої зірки.

Згідно з відомою шкалою Кардашова, за якою можна оцінювати ступінь розвитку тієї чи іншої цивілізації, людство навіть не досягло I типу. Ще 60 років тому астрофізик Микола Кардашов запропонував вимірювати рівень розвитку космічних цивілізацій за кількістю споживаної енергії. Адже що більше енергії споживає цивілізація, то вищий рівень її технологічного прогресу.

Згідно з Кардашевим, у Всесвіті можуть існувати 3 типи цивілізацій:

Цивілізація I типу досягла такого рівня розвитку, що почала використовувати всю енергію, що приходить від зірки на планету, де живе ця цивілізація;

Цивілізація II типу змогла створити своєрідну структуру навколо своєї зірки, щоб збирати всю її енергію та використати у своїх цілях;

Що стосується цивілізації III типу, то вона повинна перебувати на такому найвищому рівні розвитку, що може використовувати енергію всіх зірок у своїй галактиці.

Концепцію мегаструктури, яка є своєрідною оболонкою, що оточує Сонце, вперше запропонував ще у 1960 році фізик Фрімен Дайсон. Фото: wikipedia

У своїй книзі Джеймі Грін пише, що для створення Сфери Дайсона, яка дозволить людству відразу ступити далеко вперед у технологічному плані та збирати всю енергію Сонця, потрібно дуже багато ресурсів. Тобто людям доведеться зруйнувати планету з масою Юпітера, чи сам Юпітер.

Але деякі вчені вважають, що теоретичні сфери Дайсона вже побудовані і їх просто потрібно знайти. Тобто цивілізації II типу існують і якщо виявити їх мегаструктури, то можна зрозуміти, наскільки вони відповідають нашим уявленням про ці штучні оболонки зірок. Але як уже було сказано вище, людству ще потрібно стати цивілізацією І типу, щоб почати замислюватися про такі масштабні проєкти.

У той же час астрофізик Джейсон Райт вважає, що можливо і не потрібно мати в наявності стільки речовини розміром з Юпітер, щоб побудувати Сферу Дайсона. Тобто, звичайно, така кількість ресурсів необхідна, але не відразу. Вчений вважає, що таку мегаструктуру можна будувати поступово і кожне наступне покоління людей у міру розвитку технологій буде створювати нові й нові елементи, що в кінцевому підсумку призведе до створення повноцінної оболонки навколо Сонця для збирання всієї енергії нашої зірки.

Фокус уже писав про те, як і коли, за прогнозами вчених, люди зможуть стати цивілізацією І типу.

Як уже писав Фокус, вчені вважають, що позаземні цивілізації набагато простіше виявити якраз за допомогою техносигнатур, тобто ознак існування позаземних технологічних досягнень у космосі.