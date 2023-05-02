Нецензурні форми. Біля Ньюфаундленду з'явився айсберг незвичайного вигляду, що позбавив мережу сну (фото)

Спочатку незвичайний 9-метровий айсберг фалічної форми помітили біля берегів Канади, а згодом його фото стало вірусним.

Природа не перестає дивувати нас. Цього разу дуже здивованими виявилися мешканці містечка Ділдо, що на східному узбережжі Ньюфаундленду (Канада). Приводом став айсберг, що дрейфував у затоці Консепшн-Бей, пише Daily Mail.

Увагу місцевих жителів привернув 9-метровий айсберг фалічної форми, що дуже нагадує частину чоловічої анатомії. Місцевий фотограф Кен Претті встиг сфотографувати цей дивовижний шматок льоду, а потім виставив його до мережі. Чи варто говорити, що знімок айсберга дивовижної форми відразу розлетівся мережею, зібравши тисячі лайків і репостів.

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За словами самого Претті, з узбережжя було не зовсім зрозуміло, як саме виглядав айсберг. Однак фотограф використав для знімків дрон і був шокований, помітивши її "нереальні форми".

Зазначимо, що багато користувачів мережі засумнівалися у справжності знімка, нібито фотограф використав фотошоп або іншу програму для спотворення знімка. Проте сам Претті запевняє, що "це було реально".

Фото айсберга фалічної форми було зроблено у четвер, 27 квітня. Але за словами автора знімка, буквально через день опукла верхівка купи льоду впала і його форми змінилися.

Користувачі мережі також створили безліч мемів на тему фалічного айсберга: одні жартували, що в затоці незабаром з'явиться безліч "маленьких айсбергів", інші потішалися, що айсберг прямує "до зачаття".

Нагадаємо, що у весняні місяці повз узбережжя Ньюфаундленду регулярно дрейфують айсберги, що відкололися від крижаного щита Гренландії. Це видовище приваблює безліч туристів, які приїжджають, сюди "у пошуках айсбергів". Місцева влада навіть запустила спеціальну сторінку, яка дозволяє туристам і всім охочим відстежувати пересування айсбергів.

Крім того, це місце приваблює і дослідників, адже у них з'являється можливість взяти зразки води, яка вважається однією з найчистіших у світі. Цю воду також збирають і підприємці, а потім вона продається у Китаї, Кореї та Саудівській Аравії. Відомо, що лише у 2019 році "крижані браконьєри" вкрали води на колосальні 9 тисяч доларів.

Раніше Фокус писав про те, що вчені показали гігантський айсберг, що відколовся від шельфового льодовика Антарктиди.