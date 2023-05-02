Розсадник бактерій та плісняви. Вчені попереджають, що ми неправильно користуємося пилососом

Нове дослідження вважає, що більшість з нас зберігають пилосос у неправильному місці, що робить його небезпечним для нашого здоров'я.

Більшість із нас вважають пилосос чудовим засобом для очищення будинку, і це насправді так. Однак тепер дослідники вважають, що він також може стати джерелом бактерій та цвілі, здебільшого через те, що ми не зберігаємо його належним чином, пише Daily Mail.

Більшість із нас зберігають пилосос у коморі, у шафі чи під сходами — загалом у будь-якому місці, де він не траплятиметься нам на очі й не заважатиме під ногами. Однак нове дослідження вчених передбачає, що нам слід залишати пилосос у більш відкритому і провітрюваному місці, наприклад, у гаражі або навіть вітальні.

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Річ у тому, що більшість із нас використовують пилосос не тільки для збирання сміття та пилу з підлоги, а й для збирання залишків їжі – все це робить прилад "смердючим" і скорочує термін його служби. Ба більш, подібне використання викликає накопичення бактерій і плісняви, які, навпаки, забруднюють навколишнє повітря і навіть можуть потрапити в легені людини, про що свідчать попередні дослідження.

За словами співробітника компанії з виробництва пилососів, найкращим місцем для зберігання цієї техніки стане вентильована кімната — підійде і приміщення з приладом для очищення повітря або вентилятором, а також відкритіші кімнати.

У новому дослідженні вчені опитали трохи понад 2000 жителів Великобританії та попросили їх розповісти про свої звички щодо побутової техніки, особливо тих, що пов'язані з пилососами. Результати дослідження свідчать, що:

48% навряд чи використовуватимуть пилосос, якщо він не працює належним чином;

17% перейдуть на нову модель, якщо стара почне видавати дивний запах.

Проте дослідники також виявили, що криза вартості життя змушує людей менш охоче купувати нові пилососи, навіть якщо стара техніка ледве працює. Результати опитування свідчать про те, що 68% респондентів мають стару побутову техніку (кавомашину, пилосос, праску), яку вони не використовують.

Щоб допомогти людям продовжити термін служби своїх пилососів, вчені пропонують кілька простих лайфхаків:

уникати збирання харчових продуктів;

регулярно чистити мішок для збирання пилу.

Зазначимо, що у 2013 році вчені провели дослідження, яке показало, що пилососи також можуть виявитися "пекельними розсіювачами", коли в них накопичуються бактерії та пліснява, а потім розпорошуються по всій квартирі. Усе це може призвести до розвитку алергії, і навіть ослаблення імунітету.

Раніше Фокус писав про те, де в будинку осідає найбільше пилу, і як його позбутися.