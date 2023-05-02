У космосі знайшли "Страшну Барбі": дуже яскравий об'єкт з'явився завдяки чорній дірі

Астрономи стали свідками найяскравішого, найенергійнішого та найдовшого процесу "поїдання" зірки чорною дірою.

Учені виявили космічний об'єкт, який отримав назву "Страшна Барбі", частково через разючу потужність самого явища. Він був найяскравішим і найтривалішим спалахом світла, який з'явився в результаті поглинання зірки величезною чорною дірою. Це явище тривало більш ніж два роки, пише IFLScience.

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Вивчаючи архівні дані спостережень за космосом, учені з Університету Пердью, що в США, виявили один із найпотужніших космічних вибухів, який вони коли-небудь бачили. Ця подія є найяскравішим, найпотужнішим і найтривалішим серед усіх відомих поглинань зірок чорними дірами.

Чорні діри набирають свою масу навіть за рахунок "поїдання" зірок, які перебувають дуже близько до космічних монстрів. Величезна гравітація чорної діри притягує до себе зірку, а потім розтягує її в довгий, схожий на спагеті, потік речовини. Цей потік закручується навколо чорної діри, як спагеті на виделці, та поступово руйнується, після чого відбувається повне поглинання чорною дірою всього, що залишилося від зірки. Цей процес астрономи називають спагетіфікацією.

Тоді як речовина прискорюється, обертаючись навколо чорної діри, виділяється величезний потік світла й енергії, який можуть зафіксувати рентгенівські та радіотелескопи. Але переважно такі події тривають дуже недовго: від кількох днів до кількох місяців. Але вчені виявили в архівних даних спостережень за космосом найяскравіший спалах світла з виділенням величезної кількості енергії, який тривав протягом 800 днів.

Астрономи стали свідками найяскравішого, найенергійнішого та найтривалішого процесу "поїдання" зірки чорною дірою Фото: Live Science

Виявилося, що в центрі далекої галактики на відстані 7,8 млрд світлових років від нас чорна діра з масою в 100 млн мас Сонця "з'їла" величезну зірку з масою, в 14 разів більшою за масу Сонця. Це також є рекордом для спостереження за такими подіями.

Сама подія отримала автоматичну назву від комп'ютерної системи ZTF20abrbeie. Якщо уважно прочитати буквенні позначення, можна побачити, що з цих літер складається слово Barbie (Барбі англійською). Враховуючи неймовірну потужність цього явища, тобто виділену просто приголомшливу кількість світла та енергії, вчені дали прізвисько цьому процесу спагетіфікації "Страшна Барбі".

За словами американських астрономів, навіть вибух найпотужнішої наднової буде в тисячу разів менш потужним, ніж те, що побачили вчені. Тобто спалах був настільки яскравим, що просто неймовірно, як він може бути яскравішим, ніж спалах наднових, адже останні вважаються одними з найяскравіших об'єктів у космосі.

Тепер астрономи хочуть використовувати космічні телескопи "Габбл" і "Вебб", щоб зробити кілька знімків надзвичайно рідкісного космічного вибуху у високій якості.

Фокус уже писав про те, що вчені змогли виявити найближчий до нас процес поглинання зірки надмасивною чорною дірою. Також вдалося зробити унікальні знімки спалахів світла, які виділяються під час цього процесу.

Також Фокус писав ще про одне відкриття, яке поставило вчених у безвихідь. Справа в тому, що астрономи виявили на розпеченій суперземлі воду, чого просто не може бути.