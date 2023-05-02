Відкриття збило з пантелику вчених: на розпеченій супер-Землі виявлено воду

Гаряча кам'яниста екзопланета виглядає надто вологою. Можливо, насправді водяна пара знаходиться всередині її рідної зірки.

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Учені за допомогою космічного телескопа Вебб провели нове дослідження екзопланети GJ 486 b та виявили у її атмосфері наявність водяної пари. Але це відкриття збиває з пантелику, враховуючи той факт, що планета знаходиться дуже близько до своєї зірки і тут неймовірно жарко. Тому можливо, як би це дивно не звучало, водяна пара існує в атмосфері самої зірки, пише Gizmodo.

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Кам'яниста екзопланета під назвою GJ 486 b знаходиться на відстані 26 світлових років від нас і обертається навколо зірки червоного карлика. Цю планету виявили лише 2 роки тому і це кам'янистий світ приблизно на третину більший за Землю за розмірами, але його маса в 2,8 разів більша за масу нашої планети. Тобто тут сила тяжіння набагато більша, ніж на Землі.

Але найголовніше, що екзопланета GJ 486 b обертається так близько до своєї зірки, що рік тут триває лише 1,5 земних дня, а температура на поверхні становить приблизно 426 градусів за Цельсієм. Тобто тут неймовірно жарко приблизно так само, як і на Венері.

Кам'яниста екзопланета під назвою GJ 486 b знаходиться на відстані 26 світлових років від нас і обертається навколо зірки червоного карлика Фото: Forbes

Але нові дані космічного телескопа Вебб вказують на те, що в атмосфері цієї планети є водяна пара. Взагалі сам факт існування атмосфери в екзопланети, яка знаходиться так близько до своєї зірки, просто неймовірний. І звичайно ж вода тут не може перебувати в рідкому вигляді, а значить не може бути і водяної пари, але все вказує на це.

За словами вчених з Університету Джона Гопкінса, США, якщо наступні спостереження підтвердять факт існування атмосфери та водяної пари на цій планеті, це буде справжнім науковим проривом. Водночас учені поки що обережно ставляться до отриманих даних, адже за існуванням ознак водяної пари може стояти і зірка червоний карлик. Хоча це може прозвучати дивно, адже зірки є плазмовими сферами, а тому асоціювати їх із водою не можна.

Червоні карлики є класом тьмяних і холодних зірок і водяна пара може знаходиться в їх атмосфері у вигляді невеликих ділянок Фото: wikipedia

За словами вчених, червоні карлики є класом тьмяних і холодних зірок, і водяна пара може знаходитися в їхній атмосфері у вигляді невеликих ділянок. Тобто, якщо планета GJ 486 b під час руху проходить на тлі таких ділянок на зірці, то телескоп міг уловити сигнали водяної пари не з самої планети, кажуть вчені. Тобто теоретично на цій екзопланеті може не бути ні атмосфери, ні водяної пари і все стане на свої місця.

Нові дані космічного телескопа Вебб вказують на те, що в атмосфері цієї планети є водяна пара Фото: NASA

Враховуючи той факт, що, як і більшість таких близьких до своїх зірок планет, GJ 486 b завжди звернена до своєї зірки однією стороною (де спостерігається найвища температура), то потрібно вивчити і її зворотний бік. Якщо існує переміщення тепла з одного боку на інший, то потенційно атмосфера тут може існувати і, звичайно ж, тут може знаходитися і водяна пара, кажуть астрономи.

Поки що вчені не помітили, що планета переміщається на тлі ділянок із водяною парою на зірці, але вони можуть перебувати в інших частинах її атмосфери. Тому спостереження за допомогою телескопа Вебб будуть продовжені.

Якщо ж усі припущення підтвердяться, це означає, що вчені вперше виявили схожий на Землю розпечений кам'янистий світ, який оповитий водяною парою.

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