Безвідходне виробництво. Вчені пропонують використовувати волосся для захисту від сонця

Нове дослідження пропонує альтернативне використання зрізаного волосся — для виробництва сонцезахисного крему та перев'язувальних матеріалів.

Якщо замислитися, можна жахнутися від того, скільки людського волосся щодня зрізається та викидається в салонах по всьому світу. Мабуть, так вважали й індійські вчені, які розробили новий метод виробництва сонцезахисного крему та перев'язувальних матеріалів на основі людського волосся, пише New Atlas.

Як і нігті, людське волосся, в основному складається з білка, званого кератином, а також меланіну, який надає їм кольору. Насправді обидві речовини мають безліч потенційних застосувань. Однак попередні спроби вчених витягти їх, ґрунтувалися на використанні токсичних хімічних речовин або складних процедур, що дозволяють видобути лише одну сполуку з двох.

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У новому дослідженні група вчених на чолі з доктором Пауломі Гошем із Університету президентства Індії розробили нову технологію "безвідходного виробництва". Вона полягає в тому, що зрізані пасма промивають, а потім подрібнюють. Далі крихітні волоски змішують із іонною рідиною, яка руйнує водневі зв'язки, що з'єднують разом молекули кератину.

Далі суміш волосся та рідкої солі нагрівають і поміщають у розчин соляної кислоти — так меланін випадає в осад, після чого його збирають. Після цього вчені починають діаліз для збору доступного в розчині кератину. Цікаво, що цей процес можна повторити кілька разів із невеликою втратою продуктивності.

Індійські вчені звернулися до досліджень, які показують, що кератин відіграє важливу роль у загоєнні ран, а тому вважають, що білок, витягнутий із залишків людського волосся, цілком можна використовувати для виробництва перев'язувальних матеріалів, наприклад, кровоспинних пов'язок.

Інше дослідження свідчить про те, що меланін відмінно справляється з блокуванням ультрафіолетового випромінювання та має антиоксидантні властивості. Саме тому дослідники пропонують використовувати його для виробництва таких продуктів як сонцезахисний крем або віконна плівка, що блокує ультрафіолет.

Зазначимо, що за інших методів обробки волосся це було неможливо, оскільки вони пошкоджували природну структуру меланіну, і він ставав марним.

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