Залишили Ілона Маска позаду. Мозкові чіпи для лікування сліпоти та глухоти вже тестують 50 осіб

Компанія Blackrock Neurotech тестує свій імплантат мозкового чіпа, який здатний керувати роботизованими руками та інвалідними візками.

Попри всі зусилля Ілона Маска, розпочати дослідження на людях йому все ще не вдається. А ось компанія Blackrock Neurotech, яка також працює над розробкою мозкового імплантату, призначеного для лікування сліпоти, глухоти та депресії, вже тестує свій продукт, пише Daily Mail.

Мозкові імплантати цілком реальні, і їх уже вживили півсотні людей. Команда Blackrock Neurotech винайшла масив нейропортів, який, як сподіваються вчені, допоможе вилікувати параліч, сліпоту, глухоту та навіть депресію.

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Мозковий чіп поєднують з іншими технологіями, призначеними для забезпечення мобільності, наприклад роботизованими руками або інвалідними кріслами. За словами співзасновника компанії із Солт-Лейк-Сіті, штат Юта (США), на цей час Blackrock Neurotech — єдиний з розробників, хто використовує "імплантати прямого мозкового підключення" на людях.

Вчені зазначають, що їх розробка дозволила реципієнтам виконувати цілу низку дій, наприклад:

підключатись до комп'ютера;

керувати роботизованими руками;

керувати інвалідними кріслами;

грати у відеоігри;

відновити чутливість.

Все це стало можливим завдяки імплантату та тому, як він зчитує сигнали мозку. По суті, мозковий чіп складається із сотні мікроголок, які зчитують електричні сигнали, що виробляються мозком. Далі він фіксується на цих сигналах, розшифровує команди й виконує дії з допомогою спеціального програмного забезпечення для машинного навчання.

Мозковий чіп складається з сотні голок Фото: University of Pittsburgh

Вчені вважають, що у майбутньому ця технологія дозволить навіть створити роботизовану руку, яка зможе виконувати надзвичайно складні завдання, наприклад, зробити замальовку портрета або використовувати комп'ютер.

Однак на шляху Blackrock Neurotech все ще залишається суттєва перепона. Щоб винести дослідження за межі лабораторії, їм потрібно буде отримати відповідне схвалення FDA (Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США). Якщо найближчим часом компанія зможе одержати дозвіл, технологія стане доступною для домашнього використання.

Вчені зазначають, що їхня розробка спрямована на "підвищення незалежності та мобільності", а зрештою покращить "якість життя людей з паралічем". У компанії також заявили, що основна їх мета полягає в тому, щоб у майбутньому ці мозкові чіпи стали такими ж доступними для людей, як і кардіостимулятори для пацієнтів із проблемами серця.

Раніше Фокус писав про те, як мозкові чіпи можуть дивним чином змінити вашу особистість.