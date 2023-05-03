Поставили Всесвіт на паузу: крихітні чорні діри змогли запустити свій Великий вибух

Нове дослідження передбачає, що первинні чорні діри, що мають крихітний розмір, дуже вплинули на подальшу еволюцію космосу.

Група фізиків представила своє нове дослідження, в якому вони припускають, що перші чорні діри могли створити своєрідний Великий вибух і таким чином наповнили ранній Всесвіт частинками і випромінюванням, пише Space.

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На даному етапі розвитку науки вчені вважають, що всі чорні діри, від найменших, що існують у космосі, до гігантів у центрах галактик, з'явилися однаково: внаслідок смерті зірок. Але Стівен Гокінг припустив, що ще до появи зірок і звичайно ж до їхньої смерті, існували первинні чорні діри в ранньому Всесвіті.

Первинні чорні діри

Коли стався Великий вибух, космос розширився буквально за секунду до неймовірних розмірів. Коли це стрімке розширення закінчилося, то деякі ділянки простору могли випадково набути дуже великої щільності і стиснутися до таких розмірів, що з'явилися ці первинні чорні діри. І вони заповнили весь космос.

Коли стався Великий вибух, космос розширився буквально за секунду до неймовірних розмірів. Фото: Futurism

Але вчені довгий час шукають ці первинні чорні діри і поки їхній пошук не увінчався успіхом. Фізики припустили, що будь-яка крихітна чорна діра з масою більше, ніж у 1000 тонн могла б сильно вплинути на розвиток Всесвіту і космос не відповідав би тому, що ми про нього знаємо.

Але в новому дослідженні вчені припустили, що первинні чорні діри можуть мати масу набагато меншу, ніж 1000 тонн, і їхня поява хоч і сильно вплинула на еволюцію Всесвіту, але не порушує відомих наукових даних про космос.

Випромінювання Гокінга

Вважається, що чорні діри, як і будь-який інший космічний об'єкт, також мають свій термін життя. Нехай і дуже повільно, але вони зникають завдяки явищу, відомому як випромінювання Гокінга. Автори нового дослідження вважають, що крихітні первинні діри зникли дуже швидко, буквально за кілька хвилин.

Автори наукової роботи вважають, що ці первинні чорні діри змогли істотно вплинути на космос навіть за цей нетривалий час свого життя. Найімовірніше, ці чорні діри навіть затримали на деякий час еволюцію Всесвіту.

Вважається, що чорні дірки, як і будь-який інший космічний об'єкт, також мають свій термін життя. Фото: space.com

Первинні чорні діри зупинили еволюцію космосу

Як відомо, космос продовжує розширюватися досі, але період найшвидшого розширення закінчився в перші секунди після Великого вибуху. Після цього щільність матерії та випромінювання значно знизилися через те, що речовина поширилася на величезні території простору.

Але фізики вважають, що первинні чорні діри могли зупинити цей процес. Коли вони почали випускати випромінювання Хокінга, то таким чином додали додаткове випромінювання в космос і таким чином щільність Всесвіту залишалася статичною протягом декількох хвилин.

Тобто ці кілька хвилин, поки Всесвіт "стояв на паузі", первинні чорні діри внесли свій внесок в еволюцію космосу, але це не порушило відомої нам космічної картини, вважають вчені.

Первинні чорні діри зробили свій внесок в еволюцію космосу, але це не порушило відомої нам космічної картини, вважають вчені. Фото: Getty

Темна матерія та темна енергія

Вони припускають, що саме в цей час первинні чорні діри могли стати джерелом появи у Всесвіті темної матерії та темної енергії. Перша, як вважається, становить більшу частину маси космосу і дозволяє галактикам бути тим, чим ми їх знаємо. Що стосується темної енергії, то саме завдяки їй Всесвіт продовжив своє, хоч і не таке швидке, як на самому початку, розширення. Також вчені припустили, що саме завдяки маленьким первинним чорним дірам у космосі існує більше звичайної матерії, ніж антиматерії.

Фізики вважають, що ці маленькі первинні чорні діри можна виявити завдяки гравітаційним хвилям, які є брижами в тканині простору-часу, і були випущені цими об'єктами. Поки що нинішні гравітаційно-хвильові обсерваторії не мають достатньої чутливості для їх виявлення. Але вже найближчим часом з'являться нові обсерваторії, які зможуть це зробити, вважають вчені.

Як уже писав Фокус, у NASA представили відеоролик, за допомогою якого можна оцінити справжній розмір, навіть найбільших чорних дірок, відомих астрономам.

Також Фокус писав про те, що вчені стали свідками найяскравішого, найенергійнішого і найдовшого процесу "поїдання" зірки чорною діркою.