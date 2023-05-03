Забудьте про лід. Учені назвали ідеальну кількість води для додавання у віскі

Дослідники вважають, що для "відкриття напою" важливо додати саме таку кількість води й не краплею більше.

Любителів віскі можна умовно розділити на три групи: перші надають перевагу напою з льодом, другі — чистому, а треті — у коктейлі. Однак дослідники вважають, що для розкриття напою необхідно додати у віскі певну кількість води, пише Daily Mail.

Зазначимо, що додавання води до міцних напоїв називається ефектом "відкриття", який дозволяє вивільнити леткі хімічні сполуки й надає йому смаку. Однак загадкою залишається те, яку саме кількість води необхідно додати до напою, щоб розкрити його букет. У новому дослідженні вчені з Університету штату Вашингтон вирішили відповісти на це запитання.

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Під час дослідження вони проаналізували хімічні зміни, що відбулися у різних типах віскі, зокрема:

бурбон;

житній віскі;

ірландський віскі;

шотландський віскі.

Загалом дослідники вивчили 25 зразків. Результати дослідження стануть поганою новиною для шанувальників віскі з льодом. Річ у тому, що згідно з дослідженням, межа розведення водою становить лише 20% і не більше. За словами старшого автора дослідження, доктора Тома Коллінза, якщо ви хочете насолодитися приємним букетом віскі, вам слід не розбавляти його водою більш ніж на 20%. Дослідники також з'ясували, що співвідношення води та віскі 60/40 взагалі стирає всі можливі відмінності між напоями.

Зазначимо, що під час дослідження вчені вивчали хімічний склад вільного простору склянки, тобто частини між поверхнею рідини та верхом склянки, де вона знаходиться. Крім того, вчені попросили експертну комісію із двох десятків експертів продегустувати розведені напої. Вони підтвердили, що невелика кількість води може розкрити букет віскі. Однак, якщо ви переборщите з водою, напій просто втратить будь-який смак.

Наприклад, багато шотландських віскі починалися з димного, торф'яного аромату, але з розведенням вони переходили до більш фруктового аромату, відомого як насіннєві. Американські бурбони здебільшого асоціювалися з ароматами ванілі та дуба, але з додаванням води вони набували більше ароматів кукурудзи та зерен, що використовуються для їх приготування. Експерти зазначають, що дубовий аромат, як правило, при розведенні перетворюється на кедровий.

За словами дослідників, це відбувається тому, що аромат безпосередньо пов'язаний з типом молекули, яка називається "лактон", яка є гідрофобною, а тому відштовхує воду. З додавання води ці молекули потрапляють у вільний простір, а в міру їх накопичення вони впливають на смак і запах напою.

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