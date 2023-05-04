Побачили, як помре Земля. Вперше вчені спостерігали, як чуже Сонце ковтає планету (відео)

Астрономи спостерігали, як під час поглинання зіркою своєї планети перша стала в 100 разів яскравішою.

Усі зірки помирають, і перед смертю вони також припиняють життя планет, що обертаються довкола них. Учені вважають, що такі події можуть відбутися в багатьох зоряних системах у нашій галактиці. Але наразі вчені вперше спостерігали за цим процесом безпосередньо, пише New Atlas.

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Приблизно через 5 млрд років наше Сонце перетвориться на червоного гіганта, бо вийде на фінальну стадію свого життєвого циклу. Це означає, що зірка значно збільшиться в розмірах і поглине Меркурій, Венеру та навіть Землю. У цьому немає нічого незвичайного, і подібні події відбувалися й відбуваються постійно. Навіть зараз, коли ви це читаєте, десь у галактиці тисячі зірок займаються знищенням своїх планетних систем. Але ще ніколи астрономи не бачили цього процесу безпосередньо.

Навіть зараз, коли ви це читаєте, десь у галактиці тисячі зірок займаються знищенням своїх планетних систем Фото: New Atlas

Американські вчені з Каліфорнійського технологічного інституту й Массачусетського технологічного інституту представили дослідження, в якому вони описали, як стали свідками смертельної взаємодії між зіркою, схожою на Сонце та планетою.

Ця зірка має назву ZTF SLRN-2020 і розташована на відстані 12 тисяч світлових років від нас, і вона за кілька місяців повністю "з'їла" планету, яка є газовим гігантом і за розмірами нагадує Юпітер.

Астрономи провели аналіз даних, отриманих унаслідок огляду космосу телескопом у Паломарській обсерваторії, що в США. Ці дані показали, що одна із зірок протягом 10 днів стала раптово набагато яскравішою, а потім знову повернулася до звичайних показників. Аналіз показав, що яскравість цієї зірки збільшилася раптово в 100 разів.

Аналіз показав, що яскравість цієї зірки збільшилася раптово в 100 разів Фото: New Atlas

Спочатку вчені припустили, що вони виявили нову зірку. Тобто це була не тільки що виявлена та невідома зірка. Новими зірками або просто новими в астрономії називають зірки, які раптово збільшують свою яскравість на короткий час. Таке відбувається в подвійних зоряних системах, де зірка-білий карлик (на них перетворюються червоні гіганти) забирає речовину в зірки-компаньйона. Унаслідок цього процесу накопичується дуже багато речовини, і відбувається вибух, тобто вибух нової (не плутати з вибухами наднових, після них зірки вмирають). Коли відбувається цей вибух, то яскравість білого карлика стає в сотні, тисячі, а іноді навіть у десятки тисяч більшою, ніж у Сонця.

Але наступні спостереження за цією зіркою показали, що жодного вибуху нової не відбулося, а стався факт поглинання зіркою планети, внаслідок чого яскравість зірки значно зросла. За словами вчених, сценарій того, що відбувається, був таким:

Тут показано основні етапи далекого космічного апокаліпсису Фото: New Atlas

Зірка ZTF SLRN-2020, яка закінчує свій життєвий цикл, почала старіти й помирати. Її розміри почали збільшуватися, доки зірка не досягла орбіти планети.

Планета виявилася надто близько до зірки та почала проходити через верхні шари її атмосфери, і розпочався процес руйнування цієї планети.

У цей час верхні шари плазми зірки та речовина самої планети змішалися, і їх викинуло в космос, після чого вони перетворилися на пил.

Як показали подальші спостереження за допомогою космічного інфрачервоного телескопа NEOWISE, насправді процес поглинання тривав цілих 9 місяців. Але побачити його можна було лише в інфрачервоному світлі, а у видимому світлі його спостерігали лише протягом 10 днів.

Учені заявили, що врешті-решт далекий Юпітер провалився в ядро далекого Сонця, внаслідок чого зірка стала ще більшою, і стався вибух, тобто різке збільшення яскравості. Його зафіксував наземний телескоп.

На цьому відео можна побачити, як відбувався процес поглинання зіркою своєї планети

Можливо, з нашим Юпітером такого не станеться через мільярди років, а ось Землі точно не пощастить, коли Сонце почне розширюватися та "з'їсть" найближчі до нього планети. Можливо, наші далекі нащадки, а може, навіть представники позаземних цивілізацій, як і астрономи зараз, спостерігатимуть за тим, як Сонце поглинає нашу планету.

Як уже писав Фокус, дослідження нещодавно відкритої екзопланети призвело до несподіваних результатів. Учені вважають, що їм вдалося виявити на планеті з високою температурою ознаки води.