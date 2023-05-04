Модниця з палеоліту. Вчені завдяки ДНК встановили, кому належала підвіска з оленячого зуба

Дослідники розробили революційну методику, яка дозволяє витягувати ДНК зі скелетних артефактів, не завдаючи їм шкоди, що відкриває цілу низку нових можливостей для вивчення доісторичних суспільств.

Підвіска у вигляді оленячого зуба, яка викликала неабияку цікавість у науковій спільноті, розкрила кілька дивовижних таємниць. Древню дрібничку нещодавно виявили у знаменитій Денисовій печері, яка слугувала скарбницею для дослідників доісторичних часів, адже в ній мешкали денисівці, неандертальці та сучасні люди, пише IFLScience.

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На основі аналізу древньої ДНК, вилученої з оленячого зуба, встановлено, що кулон належав жінці, яка жила між 19 000 і 25 000 років тому. Цей неймовірний науковий прорив дає нове розуміння того, як жили наші предки в доісторичні часи.

Раніше вчені натрапляли на труднощі, пов'язуючи такі артефакти з конкретними особами, оскільки їх, як правило, знаходили далеко від людських останків. А проте фахівцям вдалося розробити нову методику, яка дозволяє витягувати ДНК зі скелетних артефактів, не завдаючи їм жодної шкоди.

За словами дослідників, предмети, виготовлені з зубів або кісток, більше пористі за ті, що зроблені з каменю. Через це вони частіше вбирають та утримують рідини стародавнього людського тіла.

Неруйнівний метод передбачає занурення предметів у фосфатно-натрієвий буфер під час повільного підвищення температури. Це дозволяє ДНК, що міститься в порах, вийти назовні, не завдаючи артефакту жодної шкоди.

ДНК, витягнута з предмета, показала не тільки те, що він зроблений з оленя вапіті, але й те, що його носила одна жінка Фото: Myrthe Lucas

Дослідницька група використала цю інноваційну методику для отримання генетичного матеріалу з кулона з оленячого зуба, знайденого в Денисовій печері. ДНК, витягнута з предмета, показала не тільки те, що він зроблений з оленя вапіті, але й те, що його носила одна жінка. Генетичний матеріал також показав сильні зв'язки з групою людей, які жили далі на схід у Сибіру.

Дослідників неймовірно вразила кількість людської ДНК, яку вони вилучили з кулона, порівнявши її з ДНК людського зуба. Вивчивши мітохондріальну ДНК, вони змогли оцінити вік кулона без використання радіовуглецевого аналізу.

Крім того, аналіз ядерної ДНК показав, що давній власник мав високу генетичну спорідненість із сучасними корінними американцями і належав до доісторичної людської групи під назвою "Стародавні північноєвразійці" (Ancient North Eurasian).

Результати цього дослідження наголосили, що артефакти, виготовлені з кісток або зубів, є раніше невикористаним джерелом давньої людської ДНК. Вони дають уявлення про походження і біологічну стать людей, які їх виготовляли або носили в далекому минулому.

Ця нова методика може відкрити багато можливостей для подальших досліджень життя наших предків.

Раніше Фокус розповідав, звідки сучасна людина пришла на територію Західної Європи. Вважається, що сучасні люди прибували трьома хвилями, і лише третій хвилі вдалося витіснити неандертальців.

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