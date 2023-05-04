Звідки у Землі з'явився другий Місяць: вчені з'ясували, що за уламок літає навколо планети

Наша планета має кілька природних супутників, крім Місяця, які називаються квазісупутниками.

Один із найвідоміших квізиспутників Землі називається Камоалева. Це 40-метровий навколоземний астероїд, що постійно обертається довкола Землі. І він у чомусь навіть схожий на Місяць. То може він колись був частиною цього небесного тіла? Принаймні, таку теорію представили вчені, пише ScienceAlert.

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Астероїд Камоалева виявили ще у 2016 році й незважаючи на те, що орбіта цього квазісупутника Землі постійно змінюється, він завжди обертається довкола нашої планети. Також цей астероїд відображає сонячне світло, як і Місяць завдяки наявності силікатів у своєму складі. Вчені з Університету штату Аризона вважають, що ще один природний супутник Землі міг колись бути частиною Місяця.

Астероїд Камоалева виявили ще у 2016 році й незважаючи на те, що орбіта цього квазісупутника Землі постійно змінюється, він завжди обертається довкола нашої планети Фото: Universe Today

Деякі астероїди в Сонячній системі можуть обертатися навколо Сонця по орбітах, які збігаються з орбітами планет або перетинають їх так, що такі астероїди дуже близькі до планет. Тому насправді вони стають супутниками цих планет. Такі об'єкти поділяють на троянські астероїди, астероїди з підковоподібною орбітою та квазісупутники.

Орбіта Камоалева дуже витягнута і має форму еліпса, але Сонце притягує цей камінь сильніше, ніж Земля. Він входить до складу 21 об'єкта, які є постійними чи тимчасовими супутниками Землі. Наша планета має 2 троянські астероїди, 6 з підковоподібною орбітою і 13 квазісупутників. Вважається, що ще тисячі років астероїд Камоалева обертатиметься одночасно і навколо Сонця, і навколо Землі завдяки своїй незвичайній орбіті, чого не скажеш про інші 20 об'єктів, які в найближчому майбутньому можуть змінити свою орбіту.

Учені з Університету штату Аризона вважають, що ще один природний супутник Землі міг колись бути частиною Місяця Фото: NASA

У новому дослідженні американські вчені вивчили склад астероїда, а також його траєкторію польоту і припустили, що колись цей камінь був викинутий з Місяця внаслідок удару іншим астероїдом по його поверхні. Але найголовніше вони створили моделювання ударних подій на Місяці, які показали правильність їхньої теорії. Як показує дослідження, лише невелика частина уламків, що відлетіли з Місяця, все ж таки може перетворитися на квазісупутники Землі. І серед них саме таким уламком виявився Камоалева.

За словами вчених, дослідження місячних кратерів показують, що великі ударні кратери діаметром понад 30 км, які виникають раз на 25 млн років, швидше за все є джерелами ударних викидів. Тобто уламки після цих ударних подій можуть полетіти дуже швидко, щоб залишити Місяць. Вчені вважають, що майбутні дослідження місячної поверхні можуть показати, з якого кратера полетів Камоалева. Поки що це лише теорія, яка потребує доказів, але якщо вона підтвердиться, то це буде дуже важливим науковим відкриттям.

У NASA планують відправити в майбутньому відразу два космічні апарати на астероїд Камоалева, щоб точно визначити його склад, структуру й інші властивості. Китай також планує подібну місію, але хоче ще й посадити на поверхню астероїда невеликий апарат для того, щоб взяти зразки місцевої породи. Якщо ці апарати все ж таки вирушать на дослідження Камоалева, то можливо, тоді можна буде дізнатися точно, чи вірна теорія американських учених про місячне походження ще одного супутника Землі.

Як уже писав Фокус, нещодавно астрономи виявили новий природний супутник Землі, який кружлятиме навколо планети ще 1700 років.

Також Фокус писав про те, що астрономи вперше вчені спостерігали, як чуже Сонце ковтає планету. Така сама доля чекає і на нашу Землю.