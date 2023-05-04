Мухаммед Алі у світі медицини. Вчені розповіли, як бокс може нокаутувати хворобу Паркінсона

Нове дослідження свідчить про те, що заняття боксом можуть покращити якість життя пацієнтів та зупинити раннє прогресування хвороби.

Коли ми думаємо про бокс, ми розуміємо, що він може покращити нашу фізичну форму, витривалість та координацію. Однак ми навряд чи могли б подумати, що цей вид спорту також може ефективно допомогти у боротьбі з хворобою Паркінсона, пише New Atlas.

Нове дослідження вчених з Університету Едіт Коуен у Західній Австралії дозволило виявити докази того, що заняття цим видом спорту також допомагають уповільнити прогресування нейродегенеративних захворювань, їх тяжкість та якість життя пацієнта, зокрема йдеться і про хворобу Паркінсона.

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Зазначимо, що хвороба Паркінсона є розладом нервової системи, що викликає ненавмисні та неконтрольовані рухи, наприклад:

тремор;

скутість;

проблеми з балансом і координацією.

Згодом хвороба прогресує і симптоми стають дедалі помітнішими. Статистика свідчить про те, що у більшості людей хвороба Паркінсона розвивається у віці після 60 років, проте у 5-10% пацієнтів перші ознаки захворювання можуть виявитися у віці до 50 років.

Нове дослідження було проведено у співпраці з боксером Раєм Фаціо та спеціального тренувального пристрою, який складається з 11 м'яких мішеней для ударів, розташованих на спеціальній підставці. В експерименті взяли участь 10 людей із ранньою стадією хвороби Паркінсона. Їх попросили виконувати по три тренування з пристроями тривалістю 60 хвилин протягом 15 тижнів. Середній вік учасників дослідження становив 60 років.

Заняття реципієнтів розділили на три етапи:

розвиток, присвячений основам техніки;

кардіо, призначене для покращення серцево-судинної системи за допомогою коротких вправ;

мозок, зосереджений на перевірці когнітивних функцій.

Під час останнього етапу реципієнтів просили виконувати послідовності ударів, з якими вони раніше не були знайомі, а потім учасників дослідження просили запам'ятати серію з 5-9 різних ударів.

За словами співавтора дослідження Тревіса Круікшенка, вони з колегами використовували монітори серцевого ритму протягом усього дослідження, що дало їм можливість відстежувати навантаження учасників експерименту як з фізичної, так і з когнітивної точки зору.

Результати дослідження свідчать про те, що до кінця 15 тижня 9 із 10 учасників отримали найкращий бал за Єдиною шкалою оцінки хвороби Паркінсона (UPDRS). Зазначимо, що цей інструмент використовується для оцінки тяжкості та прогресування хвороби. По суті, він оцінює чотири окремі області:

інтелектуальні функції, настрій та поведінка; рухові функції; щоденні заняття; рухові ускладнення.

Результати дослідження також свідчать про те, що у реципієнтів не тільки сповільнилося прогресування хвороби, а й покращала якість життя. Попри високоенергетичні вправи, учасники не повідомили про збільшення м'язової хворобливості чи серйозних травм. Таким чином вчені дійшли висновку, що така програма справді ефективна та безпечна.

Вчені також зазначають, що в найближчому майбутньому вони планують вивчити терапевтичну дію боксу на людей з різними стадіями хвороби Паркінсона, а далі дослідження розширять, щоб вивчити вплив боксу на інші подібні захворювання, зокрема склероз та інсульт.

Раніше Фокус писав про те, що розроблено метод раннього виявлення Паркінсона.

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