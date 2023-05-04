Не лийте це в рот. Вчені вважають, що деякі ополіскувачі для рота можуть бути небезпечними

Дослідники попереджають, що засоби, які мають освіжити дихання, можуть збільшити ризик пошкодження зубної емалі.

Більшість із нас використовують рідини для ополіскування рота як ще один засіб гігієни. Однак нове дослідження попереджає, що нам слід відповідальніше підходити до вибору ополіскувача для ротової порожнини, бо деякі з них здатні нашкодити, пише University of Plymouth.

Автори дослідження зазначають, що воно є першим в історії, присвяченим впливу рідини для полоскання рота із хлоргексидином на весь мікробіом ротової порожнини. І результати, треба сказати, дуже обтяжливі — вчені виявили, що його використання здатне значно збільшити кількість бактерій, які знижують рН слини й можуть збільшити ризик пошкодження зубної емалі.

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Під час дослідження група вчених під керівництвом доктора Рауля Бескоса з факультету охорони здоров'я Університету Плімуту провела двотижневе дослідження. Перші 7 днів реципієнти полоскали рот плацебо, а наступні 7 – рідиною із хлоргексидином. Наприкінці кожного періоду вчені збирали аналізи та вивчали мікробіом порожнини рота учасників дослідження. Вони також вимірювали:

кислотність;

буферну здатність слини (здатність нейтралізувати кислоту);

лактат;

кількість глюкози, нітратів та нітритів.

Результати дослідження свідчать про те, що використання рідини для полоскання рота з хлоргексидином протягом тижня призводить до збільшення кількості видів бактерій у родинах Firmicutes та Proteobacteria та зменшує кількість Bacteroidetes, TM7 та Fusobacteria. Простими словами, вчені виявили підвищення кислотності, що виявляється у зниженні pH слини та її здатності нейтралізувати кислоту.

Також дослідники виявили, що хлоргексидин знижує мікробну різноманітність у роті. Проте вчені зазначають, що потрібно більше досліджень, щоб зрозуміти причинно-наслідкові зв'язки й те, чи саме це скорочення біорізноманіття збільшує ризик розвитку хвороб ротової порожнини.

Зазначимо, що однією з основних функцій слини людини є підтримка нейтрального рН у роті, оскільки рівень кислотності постійно коливається в залежності від їжі та напоїв, які ми споживаємо. Якщо pH слини стає занадто низьким, це може призвести до пошкодження нашої зубної емалі та слизової оболонки, навколо зубів та порожнини рота.

Крім того, вчені підтвердили результати попередніх досліджень та виявили, що хлоргексидин порушує здатність бактерій перетворювати нітрати на нітрити, а ця молекула відіграє ключову роль у зниженні артеріального тиску.

За словами Бескоса, попри те, що хлоргексидин широко використовується у виробництві ополіскувачів для ротової порожнини, дослідникам дуже мало відомо про те, як він впливає на наше здоров'я. Вчені відзначають, що це перше дослідження, в якому досконало вивчався 7-денний вплив хлоргексидину на мікробіом ротовій порожнині й, на жаль, воно суттєво впливає на це середовище. А тому вчені наполягають, що необхідно більше досліджень, щоб дізнатися більше про те, які засоби та як впливають на кислотність та баланс бактерій у роті людини, щоб правильно призначати ті чи інші ополіскувачі для рота.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має лише інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.