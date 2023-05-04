Регулярне використання інтернету знижує ризик розвитку деменції на 50%

Дослідники спостерігали за кількома тисячами людей похилого віку протягом восьми років і дійшли несподіваних висновків.

Існує думка, що тривале використання комп'ютера або смартфона може призвести до погіршення стану здоров'я. Але нове дослідження вчених з Нью-Йоркського університету США показує, що регулярне використання інтернету може знизити ризик появи деменції в 2 рази, пише Daily Mail.

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Історично склалося так, що люди старшого покоління уникали використання інтернету. Але з появою смартфонів ситуація різко змінилася. Тепер все більше людей старшого віку шукають різну інформацію у мережі.

Вчені з Нью-Йоркського університету протягом 8 років проводили наглядове дослідження, в якому взяли участь 18 000 жінок та чоловіків віком від 50 до 65 років. Протягом усього цього часу учасники дослідження проходили опитування на тему, як часто вони користуються інтернетом та чи ним користуються взагалі. Тобто чи люди старшого покоління використовують мережу для пошуку різноманітної інформації, покупок квитків та спілкування у соцмережах.

Ті, хто відповідав ствердно, вважалися постійними користувачами інтернету, а ті, хто говорив "ні", вважалися непостійними користувачами. Кожні два роки вчені перевіряли ще раз інформацію та проводили її аналіз.

Розвиток деменції та інтернет

На початку дослідження в жодного з учасників не було виявлено деменції, але до кінця дослідження хвороба була виявлена у майже 5% людей старшого покоління. Але більшість людей з деменцією відносилися до тих, хто не був активним користувачем інтернету.

Результати дослідження показали, що ризик розвитку деменції був у 2 рази нижчим у тих, хто постійно виходив в мережу, порівняно з тими, хто цього не робив або взагалі не користувався інтернетом.

Американські вчені припустили, що причиною цього може бути той факт, що пошук інформації в мережі, а також використання інтернету з іншою метою стимулює мозок і змушує його добре працювати, що захищає його клітини від пошкоджень. І в такий спосіб знижується ризик розвитку деменції.

Автори дослідження вказують на те, що в їх роботі не було використано інформації про наявність таких факторів ризику, які призводять до розвитку деменції, як куріння, вживання алкоголю та надмірна вага.

Скільки часу потрібно проводити в інтернеті?

Також вчені з'ясували, що найоптимальнішим часом для використання інтернету людьми старшого покоління є дві години на день. Цього часу достатньо для того, щоб запобігти появі зниження когнітивних функцій.

За словами вчених, у людей, які користувалися інтернетом менше часу або навпаки, набагато більше, був більший ризик розвитку деменції. Наприклад, у тих, хто сидів в інтернеті більше 8 годин на день, ризик розвитку небезпечної хвороби мозку був більш ніж у 2 рази вищим, ніж у тих, хто був у мережі максимум 2 години на день.

Дослідники наголошують, що їх дослідження є спостережливим, а тому точний зв'язок між використанням інтернету та зниженням ризику появи деменції встановити складно, хоча такий зв'язок, ймовірно, існує.

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Важливо! Ця стаття заснована на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.