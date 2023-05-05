Дивовижна різноманітність. У дитячих підгузках знайшли 10 000 вірусів-вбивць, невідомих науці

Протягом п'яти років дослідники вивчали дитячі екскременти та дійшли дивовижних висновків.

Попри те, що в останні кілька років репутація вірусів суттєво постраждала, вчені нагадують, що переважна більшість із них все ж не заражають людей і тварин. У новому дослідженні вчені зосередилися на вивченні вмісту дитячих підгузків і були дуже схвильовані знахідками, пише Science Alert.

Загалом дослідження групи вчених із Данії, Франції та Канади тривало 5 років, протягом яких вони вивчили екскременти 647 немовлят з Данії. Під час дослідження вчені виявили, що зразки підгузків містили дивовижні 10 000 видів вірусів, що в 10 разів більше від кількості видів бактерій у тих же дітей. Однак найдивовижнішим виявилося те, що більшість із виявлених вірусів не були раніше описані наукою.

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Вчені зазначають, що 90% усіх вірусів, які вони виявили, є вбивцями бактерій. Простими словами, це бактеріофаги, які заражають виключно бактерії й, по суті, становлять більшу частину мікробіома людини.

Потрібно розуміти, що мікробіом людини є складною сукупністю мікроорганізмів, включаючи:

бактерії;

археї;

мікробні еукаріоти;

віруси.

До того ж вірусна складова кишкового мікробіому людини (вірому) в основному складається з бактеріофагів, які насправді допомагають підтримувати здоров'я та різноманітність нашого кишкового мікробіому.

Використовуючи результати 5-річного дослідження, вчені створили щось на кшталт "атласу різноманітності вірусів ДНК кишківника немовлят". У цьому атласі вони згрупували віруси у нові сімейства та порядки, ґрунтуючись на тому, наскільки схожі їхні геноми один на одного. Загалом вони зібрали "карту" з 248 сімейств, з яких раніше були відомі лише 16. До речі, 232 сімейства нових вірусів вчені вирішили назвати на честь немовлят, які взяли участь у дослідженні, наприклад:

Sylvesterviridae;

Rigmorviridae;

Tristanviridae.

Цікавим є той факт, що кожна людина має свій унікальний набір бактеріофагів та інших вірусів, які майже не перетинаються у двох різних людей. Водночас відомо, кожен кишковий віром залишається стабільним протягом усього життя. Простими словами, навіть у дорослому віці ви носите у собі той самий набір вірусів, що у дитинстві. Втім, відразу після народження дитини його віром дуже відрізняється від дорослого й стабілізується лише через два роки життя.

Вчені порівняли 10 000 виявлених вірусів з великими колекціями вірому і дійшли висновку, що лише близько 800 з них було виявлено раніше. Це означає, що з віком "дитячі бактеріофаги" поступово замінюються дорослими. Дослідники вважають, що ця заміна частково пов'язана з бактеріальними господарями, яких заражають ці віруси.

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