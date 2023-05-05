Знайдено спосіб врятувати планету від кліматичного апокаліпсису: допоможе дещо темне в серці Амазонки

Дослідники вважають, що темна таємниця тропічних лісів допоможе відновити ліси на всій планеті.

Десятиліттями вчені стверджують, що проблема глобального потепління та зміни клімату є однією з тих, що не терплять зволікання. Тепер дослідники вважають, що знайшли ефективне рішення боротьби з вирубуванням лісів та змінами клімату, і воно приховано у темній таємниці у самому серці Амазонки, пише Science Focus.

Вчені з Університету Сан-Паулу (Бразилія) вважають, що "секретною зброєю" для розв'язання кліматичних проблем у майбутньому може стати товстий чорний ґрунт, захований глибоко у тропічних лісах Амазонки, який ще називають "темною землею". Дослідження передбачає, що темна земля, створена з бідного ґрунту століттями відкладень корінних народів, може стати "таємною зброєю" людства у боротьбі з кліматичною кризою.

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Відомо, що темна земля Амазонки (ADE) складається зі стародавніх відкладень повсякденного життя мільйонів індіанців між 450 р. до н. та 950 р. н.е., зокрема:

вугілля від вогнищ та спалювання відходів;

кісток тварин;

битого глиняного посуду;

компосту;

гною.

З часом цей ґрунт став надзвичайно родючим і багатим на поживні речовини, чому особливо сприяло деревне вугілля, яке і надає їй такого темного відтінку. Крім того, ґрунт також містить багате мікробне товариство корисних бактерій та архей. Дослідники також виявили, що деякі види дерев тут, на темній землі, виростають у шість разів вище, ніж у будь-якому іншому ґрунті.

За словами провідного автора дослідження, Андерсона Сантоса де Фрейтаса, мікроби перетворюють хімічні частинки ґрунту темної землі на поживні речовини, які добре засвоюються рослинами та допомагають їм рости.

Старший автор дослідження, доктор Сіу Муі Цай, припускає, що розгадка комбінацію інгредієнтів темної землі Амазонки, які й роблять її такою родючою, допоможе використати цей рецепт для відновлення лісів навіть у найвіддаленіших куточках Землі.

Зазначимо, що на накопичення та формування унікального складу темної землі Амазонки пішли тисячоліття і ще стільки ж часу знадобилося для регенерації. Тому підхід вчених полягає не в тому, щоб використовувати ґрунт темної землі Амазонки, а у тому, щоб копіювати його характеристики, особливо мікроорганізми.

Остаточна висота дерев показує відмінності у зростанні залежно від ґрунту. Зліва направо: 100% темна земля, 20% темна земля, контрольний ґрунт Фото: Luís Felipe/Guandalin Zagatto

Під час дослідження вчені провели ряд експериментів з мікровідновлення лісів. Вони використовували три види ґрунту:

землю із бразильського штату Амазонас;

звичайний сільськогосподарський ґрунт зі штату Сан-Паулу;

суміш двох ґрунтів, що містить 20% темної землі.

Спочатку команда висадила звичайну палісадну траву, потім обрізала її через 60 днів, а після висадила три види дерев:

гарбуз амбайський;

пелтофорум сумнівний;

кипарис мексиканський.

Результати дослідження свідчать про те, що через 90 днів рослини, які вони виростили в темному ґрунті, були в 6,3 раза вищими за ті, що росли у звичайному ґрунті. До того ж саджанці гарбуза амбайського взагалі відмовлялися рости у звичайному і навіть комбінованому ґрунті, але відчували себе впевнено у темному.

Вчені також зазначають, що підтримували у теплицях середню температуру в 34°C, що на чотири градуси вище за поточну верхню межу в Амазонії — таким чином вони імітували наслідки підвищення температури через зміни клімату.

Раніше Фокус писав про те, що чверть "зелених легень" Землі знищено в Амазонці.