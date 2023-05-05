Пухнасті злі генії: вчені розповіли, чому кішки так люблять сидіти на наших ноутбуках

Дослідники вважають, що тварини зовсім не намагаються привернути нашу увагу чи імітувати наші дії, вони мають інший, більш підступний план.

Століттями люди намагаються ужитися з кішками та розшифрувати, що означає та чи інша поведінка наших улюбленців. Часом нам хочеться думати, що їхня увага є проявом ніжних почуттів, але дослідники вважають, що це далеко не завжди так, пише Science Focus.

Кожен власник кішки, що сидить за ноутбуком вдома, рано чи пізно стикається з тим, що улюбленець забирається на клавіатуру і затишно влаштовується на ній, всім видом даючи зрозуміти, що нам слід відволіктися від монітора і зайнятися важливішими речами. На жаль, жодне масштабне дослідження не було зосереджено на цій поведінці кішок, а тому наука не має результатів наукових експериментів, щоб визначити, чому наші коти так люблять забиратися на клавіатури та ноутбуки.

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За словами експерта з психології тварин із більш ніж 25-річним клінічним досвідом, доктора Девіда Седса, можна було б припустити, що таким чином кішки намагаються імітувати нашу поведінку. Ряд попередніх досліджень насправді свідчать про те, що часом наші улюбленці здатні імітувати нашу поведінку, але, на жаль, не цього разу. Сендс провів своє дослідження і дійшов висновку, що кішкам дуже складно імітувати набір тексту.

Можна було б подумати, що кішок до ноутбука приваблює запах, якщо бути точнішими, аромат, який ми регулярно залишаємо на ньому. За словами Сендса, ми навряд чи могли б вловити цей тонкий запах, проте наші улюбленці точно його впізнають. Це дійсно могло б бути так, але Сендс вважає, що навряд чи наші кішки лягають на наші ноутбуки лише для того, щоб насолодитися нашим запахом.

Насправді ж доктор Сендс вважає, що таким чином наші улюбленці намагаються "витіснити наш запах", як би неприємно це не звучало. Кішки — нюхові машини від кінчика хвоста і до кінчика носа. Фактично їхній світ залежить від нюху, адже покладатися на зір вони можуть лише у темну пору доби.

Вчений припускає, що наші улюбленці, найімовірніше, прагнуть залишити на нашому ноутбуці та клавіатурі власний запах, що фактично означає тавро "я володію тобою". Дослідник зазначає, що попри те, що люди та кішки є сусідами вже тисячі років, нам навряд чи вдалося повністю одомашнити цих тварин. Фактично вони все ще залишаються пухнастими "маленькими геніями", які прагнуть витіснити нас зі своїх будинків, помітивши все своїм запахом.

Резюмуючи, Сендс зазначає, за винятком моментів, коли наші вихованці занепокоєні, у них немає жодної причини "захоплювати" наші ноутбуки. Звичайно, крім однієї й дуже неприємної для нас: вони показують, що володіють вами та простором навколо.

Раніше Фокус писав про те, що вчені пояснили, чому кішки реагують на звук "пспспс".