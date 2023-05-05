Пішло понад пів століття. Схвалено першу в світі вакцину від вкрай заразного респіраторного захворювання

Вченим нарешті вдалося розробити вакцину від респіраторно-синіцітиального вірусу (RSV).

Респіраторно-синіцітіальний вірус (RSV) є надзвичайно поширеним і вкрай заразним захворюванням, яке у більшості людей проявляється у вигляді легкої застуди. Однак для деяких особливо вразливих груп населення він може виявитися смертельним, пише IFLScience.

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Відомо, що у зоні ризику RSV знаходяться три групи пацієнтів:

діти;

люди похилого віку;

люди із супутніми захворюваннями.

За словами директора Центру оцінки та досліджень біологічних препаратів Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA), доктора Пітера Маркса, в особливій групі ризику знаходяться літні люди з супутніми захворюваннями, такими як хвороби серця та легень, а також пацієнти з ослабленою імунною системою. У такому разі зараження вірусом RSV може призвести до розвитку небезпечних супутніх захворювань, і навіть смерті.

За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань (CDC) щороку тільки в США до 160 000 людей похилого віку госпіталізують із серйозними ускладненнями RSV, до 10 000 із них помирають. Саме тому дослідники зазначають, що схвалення першої у світі вакцини від вірусу RSV таке важливе.

Зазначимо, що пошуки вакцини почалися ще у 1960-х роках, вченим знадобилося понад півстоліття, щоб нарешті розробити вакцину, яка змогла пройти всі клінічні випробування і була схвалена державним регулятором.

Вакцина отримала назву Arexvy та була розроблена компанією GlaxoSmithKline (GSK). Вакцина проти небезпечного вірусу отримала схвалення FDA після третьої фази клінічного випробування, яка показала, що Arexvy дійсно ефективна та знижує ризик розвитку захворювань нижніх дихальних шляхів, пов'язаних із вірусом RSV. Ефективність вакцини склала 82,6% у зниженні ризику розвитку супутніх захворювань та 94,1% у зниженні ризику розвитку тяжкої форми захворювання.

Вчені відповідають, що дослідження продовжуватиметься далі, а реципієнти залишаться під наглядом фахівців упродовж наступних трьох сезонів RSV. Це необхідно для того, щоб оцінити ефективність та безпеку вакцини з часом.

Дослідники зазначають, що побічні ефекти вакцини в основному були легкими або помірними й включали:

біль у місці ін'єкції;

стомлюваність;

м'язовий біль;

головний біль;

сонливість;

біль у суглобах.

Втім, два дрібніших дослідження також натякають, що реципієнти можуть зіткнутися з більш вагомими побічними ефектами. В одному випадку йшлося про розвиток дисемінованого енцефаломієліту — рідкісного типу запалення, що вражає головний та спинний мозок. Вчені відзначають, що побічний ефект спостерігався після отримання вакцини Arexvy та вакцини від грипу. У другому випадку у пацієнта розвинувся синдром Гійєна-Барре — захворювання, при якому імунна система ушкоджує нервові клітини.

FDA вимагає проведення додаткових досліджень цих двох випадків та подальших потенційних ризиків.

Раніше Фокус писав про те, що в США схвалено першу у світі вакцину для медоносних бджіл.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має лише інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.