Щоб не підвищився тиск, потрібно менше говорити по телефону: названа критична межа

Як показує нове дослідження, чим більше люди спілкуються по телефону, тим вищий ризик появи у них високого кров'яного тиску.

Дослідження вчених показує, що спілкування по телефону загальною тривалістю всього 30 хвилин на тиждень значно підвищує ризик появи високого кров'яного тиску у дорослих людей, пише Daily Mail.

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Вчені з Південного медичного університету в Китаї представили нове багаторічне дослідження, в якому вони виявили зв'язок між тривалими телефонними розмовами та ризиком високого кров'яного тиску у дорослих людей.

Вчені виявили, що у людей, які розмовляють по мобільному телефонц 30 і більше хвилин на тиждень, ймовірність появи високого кров'яного тиску на 12% вища, ніж у тих, хто витрачає менше часу на телефонні дзвінки. У середньому такі люди розмовляють по телефону лише 5 хвилин на тиждень.

Тому вчені попереджають, що для того, щоб знизити ризик розвитку серцево-судинних захворювань, потрібно зменшити кількість часу, яку люди витрачають на розмови по мобільному телефону.

Як показує дослідження, найвища ймовірність розвитку високого кров'яного тиску існує у тих людей, які розмовляють по телефону годину на день. Тобто такі люди мають найвищий ризик розвитку серцево-судинних захворювань.

У людей, які витрачають на розмови телефоном понад 6 годин на тиждень, ризик появи високого кров'яного тиску на 25% вищий порівняно з тими, хто розмовляє набагато менше.

При цьому вчені наголошують, що не має значення скільки років люди використовують мобільний телефон для розмов.

Автори дослідження вважають, що саме кількість хвилин, витрачених на здійснення телефонних дзвінків, відіграє найважливішу роль. Тобто чим більше хвилин, тим вищий ризик розвитку високого кров'яного тиску.

Вчені вважають, що вже зараз мільйони людей по всьому світу живуть із високим кров'яним тиском і ця кількість може лише зростати. Високий кров'яний тиск може пошкодити артерії, зробивши їх менш еластичними, а це знижує приплив крові та кисню, що може призвести до серцевого нападу чи інсульту.

Вчені вважають, що на підвищення кров'яного тиску може впливати випромінювання, яке випускають мобільні телефони, хоча потрібні додаткові дослідження, щоб це підтвердити остаточно.

Як уже писав Фокус, схвалено першу у світі вакцину від вкрай заразного респіраторного захворювання. Вченим нарешті вдалося розробити вакцину від респіраторно-синіцітиального вірусу.

Також Фокус писав, що вчені знайшли спосіб полегшити біль без звикання до препаратів. Деякі знеболювальні засоби викликають сильну залежність, але вчені знайшли спосіб уникнути цього.

Важливо! Ця стаття заснована на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.