100% виживання: вчені розробили гідрогель, здатний ефективно знищувати рак мозку

Дослідники провели випробування на мишах і результати вражають.

Гліобластома є однією з найпоширеніших та агресивніших форм раку головного мозку. До того ж вона надзвичайно важко піддається лікуванню. На щастя, дослідники вважають, що їм, можливо, вдалося знайти спосіб боротьби з цим типом раку, пише Science Alert.

У новому дослідженні вчені з Університету Джона Хопкінса в Балтіморі розробили новий гідрогель, який довів свою надзвичайну ефективність у знищенні ракових клітин, а також запобіганню їх повторній появі. Ба більше, клінічне дослідження демонструє стовідсоткове виживання. Але, на жаль, цей метод лікування поки що був випробуваний лише на мишах.

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За словами співавтора дослідження, професора нейрохірургії з Університету Джона Хопкінса Бетті Тайлер, хороша новина полягає в тому, що новий гідрогель довів свою надзвичайну ефективність — раніше дослідникам ще не вдавалося досягти 100-відсоткового виживання "у мишачих моделях цього захворювання".

Дослідники взяли за основу гель, що використовується для виготовлення нанофіламентів для введення в мозок, а потім помістили до його центру хімієтерапевтичний препарат паклітаксел, який вже схвалений для лікування інших видів раку, зокрема раку молочної залози та легень.

Далі гель використали, щоб покрити ракову порожнину та тонкі борозни, що залишилися після видалення пухлини. Гідрогель вивільняє антитіло під назвою aCD47 протягом декількох тижнів і, схоже, дуже ефективно досягає тих частин пухлини, до яких інші ліки не можуть дістатися.

Гель наноситься після видалення пухлини Фото: Wang et al., PNAS, 2023

Вчені відзначають, що особливість цього методу полягає в тому, що він фактично поєднує хімієтерапія та імунотерапію, доставляючи як ліки, так і антитіла. Зазначимо, що, як правило, ці два методи дуже складно поєднати, оскільки вони мають різну молекулярну структуру.

За словами іншого співавтора дослідження, інженера-хіміка та біомолекулярного фахівця Хунгана Цуй, новий метод боротьби з гліобластомою можна описати як "ліки, які доставляють ліки". Вчені також виявили, що він, певно, здатний у процесі зміцнювати імунну систему реципієнта. Про це свідчить той факт, що коли мишам повторно вводили пухлини гліобластоми, вони могли боротися з ними самостійно без подальшого лікування.

Дослідники також зазначають, що, попри всю ефективність гідрогелю, він не виключає операції з видалення вихідної пухлини. Експерименти показали, що коли гідрогель наносили без попереднього висічення, виживання падало до 50%. Вчені припускають, що висічення дає гідрогелю більше часу для активації імунної системи реципієнта для боротьби з раковими клітинами.

Гідрогель ефективно видаляє гліобластому

Тому дослідників настільки надихнули результати, а саме думка про те, що їм вдасться змінити "криву виживання пацієнтів із гліобластомою". Втім, вони також зазначають, що будуть потрібні клінічні випробування на людях і не факт, що ці ж методи лікування досягнуть такого ж рівня успіху. Але новий підхід — дуже перспективний.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має лише інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.