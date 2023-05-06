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Скільки грошей потрібно для щастя та чи буде їх коли-небудь достатньо: що думає наука

Фото: Adobe Stock | Гроші важливі для щастя, але це не єдине, що потрібно

Учені провели метааналіз, щоб розібратися, чи достатньо нам бути лише багатими, щоб бути щасливими.

Десятиліттями ідея про те, що "щастя не купиш за гроші", превалює в суспільстві. Безліч досліджень спростовують цю теорію та впевнені, що наше щастя все ж таки безпосередньо залежить від того, скільки заощаджень у нас на рахунку. Інші ж навпаки, вважають, що тільки грошей для досягнення відчуття щастя ніколи не буде достатньо, пише Science Focus.

Учені провели метааналіз, у якому розглянули результати останніх наукових праць, щоб розставити всі крапки над "і" в цьому питанні. Ще у 2020 році дослідники проаналізували дані Управління національної статистики й Індексу щасливої планети, щоб з'ясувати, яка сума в середньому потрібна британцю для щасливого життя. Тоді результати показали, що для щастя достатньо 42 800 доларів.

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Через рік учені під керівництвом Метью Кіллінгсворта з Пенсільванського університету провели своє дослідження та виявили, що немає межі досконалості — для щастя "чим більше грошей, тим краще". Тепер соціологи з усього світу вважають, що бажання грошей пов'язане не просто з нашою "жадібністю", воно фактично є відображенням світу.

Річ у тому, що багаті люди, як правило, здоровіші, а хороше здоров'я також є запорукою щастя. Крім того, багаті люди вкладають гроші в "купівлю вільного часу" й інвестують у себе, а не "в речі", які нібито можуть збільшити наше щастя.

Ще одним не мало важливими аспектами щастя є стосунки, задоволення від роботи й просто можливість насолоджуватися життям. Однак заощадження на рахунку дають нам відчуття свободи й пропонують більше можливостей у всіх цих категоріях.

Дослідники також виявили, що на відчуття щастя впливає те, наскільки ми порівнюємо себе з іншими. Якщо ми здатні підтримувати той самий рівень життя, що й оточення, ми відчуваємо вищий рівень добробуту, а отже, почуваємося щасливішими.

Цікаво, що інше дослідження також виявило, що діти багатих батьків мають більше проблем, ніж діти менш багатих батьків. Наприклад, ідеться про вищі ризики:

  • депресії;
  • занепокоєння;
  • розладів харчової поведінки;
  • зловживання психоактивними речовинами.

Дослідники також виявили, що разом із тим, як кількість грошей примножується на нашому рахунку, ми можемо ставати менш етичними та менш чуйними. Вчені вважають, що це пов'язано з тим, що багатство вселяє почуття свободи. А чим багатшим ви стаєте, тим менше вас турбують проблеми та почуття оточення.

Учені з Каліфорнійського університету в Берклі та Сан-Франциско також виявили, що люди з нижчими доходами краще розуміють вираз обличчя інших і чутливіші до них.

Раніше Фокус писав про те, що за гроші справді можна купити щастя, але вчені попереджають: є одна умова.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має лише інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.