Революція ШІ в мистецтві: що це означає для авторського права і як не проколотися в правовому полі

У міру того, як технології штучного інтелекту стають дедалі поширенішими в мистецтві, виникають питання про роль людської творчості в авторському праві.

Штучний інтелект (ШІ) стає все популярнішим у мистецтві, порушуючи важливі питання про роль людини та авторське право. Відомство з авторських прав спочатку скептично ставилося до реєстрації творів, створених природою, тваринами чи рослинами, а також машинами без участі людини. Однак розвиток мистецтва за допомогою штучного інтелекту спонукав Бюро реєстрації авторських прав при Бібліотеці Конгресу США випустити нові інструкції, що роз'яснюють його позицію з цього питання, пише The Art Newspaper.

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Один з останніх прикладів — комікс "Зоря світанку", автором якого є Кріс Каштанова, з зображеннями, створеними за допомогою AI-платформи Midjourney. Хоча відомство визнало авторське право на книгу загалом, воно не визнало його на деякі зображення в книзі.

Установа заявила, що малюнки не достатньою мірою створені художницею. Це рішення наголосило на потребі в нових керівних принципах для розв'язання проблеми кожен раз більшої кількості творів, створених за допомогою штучного інтелекту та з його допомогою.

У березні Бюро реєстрації авторських прав запропонувало додаткове роз'яснення своєї "вимоги до людського авторства", визнавши, що деякі матеріали, створені штучним інтелектом, можуть містити "достатню частку людського авторства", щоб обґрунтувати претензії на авторське право.

Наприклад, якщо людина підбирає або впорядковує матеріал, створений ШІ, у достатньо творчий спосіб, то отримана робота може бути оригінальним авторським твором. Відомство прирівняло деякі види використання ШІ до традиційних механічних інструментів, таких як використання художником Photoshop.

Однак Бюро з авторських прав також стверджує, що авторське право вимагає людського авторства. Тому в заявках на реєстрацію слід вказувати тільки авторів-людей або художників, а будь-які технології ШІ повинні бути зазначені в загальній заяві. Відомство розглядатиме кожну заявку індивідуально.

Ці нові правила дають певну свободу дій для мистецтва, створеного за допомогою ШІ, але вони також ставлять нові питання про визначення людського авторства і про те, якою мірою людина може контролювати кінцевий продукт.

Юристи з інтелектуальної власності зазначають, що люди можуть відбирати або компонувати матеріал, створений ШІ, достатньо творчо, щоб відповідати стандартам захисту авторських прав, або ж змінювати матеріал, створений за допомогою технології ШІ, так, що він стане оригінальним авторським витвором.

Для розв'язання цих складних питань авторського права відомство планує провести "публічні слухання" протягом 2023 року, щоб отримати більше інформації про технології та їхній вплив.

Тим часом художникам і творцям, які працюють зі штучним інтелектом, потрібно буде обережно орієнтуватися в цій новій місцевості, беручи до уваги нові принципи і мінливий правовий ландшафт навколо ШІ та авторства.

Раніше Фокус писав, як дослідники та ШІ зламали древній код і розшифрували месопотамські клинописні тексти.

А також ми розповідали, як штучному інтелекту вдалося обдурити банк завдяки цифровій копії дівчини.