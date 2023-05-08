Якщо на планетах у системі TRAPPIST-1 є життя, ми не зможемо його виявити: що кажуть вчені

Дослідники дійшли висновку, що на виявлення ознак життя на далеких планетах підуть роки і це за умови створення абсолютно нових телескопів.

Автори нового дослідження вважають, що, найімовірніше, життя на інших планетах буде виявлено не за допомогою радіосигналів від позаземного розуму, а за допомогою ознак біосигнатур в атмосферах планет. Тобто, якщо буде виявлено ознаки діяльності живих організмів, які відбиваються на складі атмосфери далеких екзопланет. Але вчені вважають, що виявити позаземне життя набагато складніше, ніж передбачається, пише Phys.

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На сьогодні більшість планет, які були виявлені безпосередньо астрономами, тобто їх змогли сфотографувати, є газовими гігантами. Проте серед них є і кам'янисті планети, але ще не вдалося сфотографувати екзопланету, розміром із Землю. Вважається, що на таких планетах потенційно може існувати життя.

З іншого боку, астрономи навчилися добре вивчати атмосфери далеких планет, щоб знайти там, наприклад, воду чи кисень. Але щоб на планеті з'явилося життя, вона має перебувати в зоні, придатній для життя своєї зірки. Тобто вода на планеті має бути в рідкому вигляді.

За словами авторів дослідження, зараз більшу частину всіх відомих планет поза Сонячною системою вдалося виявити за допомогою транзитного методу. Тобто планета пролітає на тлі своєї зірки і тим часом блокує частину її випромінювання. На основі світла, яке пройшло за цей час через атмосферу планети, можна дізнатися, з чого складається атмосфера далекої екзопланети. Річ у тім, що різні хімічні елементи поглинають світло по-різному.

Але автори дослідження вважають, що сучасні технології ще недостатньо розвинені, щоб показати наявність ознак існування позаземного життя на планеті на основі змін, які живі організми можуть вносити до складу атмосфери. Наприклад, на Землі атмосфера насичується киснем, завдяки діяльності живих життєвих форм. Якщо такий кисень виявити на іншій планеті, це означатиме, що там є життя. Але для цього потрібно побудувати набагато потужніші телескопи, розмір дзеркал яких складатиме багато десятків метрів. І при цьому вони повинні мати набагато потужніші прилади, вважають вчені.

Порівняння розмірів планет у зірковій системі TRAPPIST-1 Фото: phys.org

Автори роблять висновок, що такі телескопи зможуть виявити біосигнатури в атмосферах далеких планет, але є й погана новина. Вона полягає в тому, що вченим доведеться витратити багато часу для відокремлення таких сигналів від сигналів інших хімічних сполук. Справа в тому, що найкращий час для спостережень за планетами видається саме в той час, коли вони проходять на тлі своєї зірки. Але для виявлення точних ознак біосигнатури знадобляться сотні таких прольотів.

Для прикладу вчені наводять зоряну систему TRAPPIST-1, яка є системою, схожою на нашу, і деякі вчені вважають, що саме тут вдасться виявити перші ознаки позаземного життя.

У цій зірковій системі, яка розташована на відстані 40 світлових років від нас, навколо зірки червоного карлика обертається 7 екзопланет. І всі ці планети мають схожий із Землею розмір. Але тільки 4 з цих екзопланет перебувають у зоні, придатній для життя своєї зірки.

Вчені вважають, що для виявлення ознак біосигнатур на цих планетах знадобиться спостереження за тисячами прольотів на тлі зірки. І на це може піти від 16 до 55 років. Але тільки якщо будуть створені телескопи, яких ще навіть не існує, кажуть вчені.

Як вже писав Фокус, спостереження за схожою на Сонце зіркою, дозволило пролити світло на еволюцію нашої Сонячної системи.

Раніше Фокус писав про те, що вчені знайшли спосіб покращити пошук позаземних цивілізацій у 1000 разів. І для цього використовуватимуть нові технології.