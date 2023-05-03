За допомогою тарілок, але не літальних. SETI знайшла спосіб покращити пошук інопланетян у 1000 разів

Американські вчені вирішили використати для пошуку позаземних цивілізацій гігантський радіотелескоп, який отримав важливе оновлення.

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Інститут SETI, який є американською некомерційною дослідницькою організацією, яка займається пошуком позаземних цивілізацій, тепер шукатиме їх за допомогою гігантського радіотелескопа Very Large Array (VLA). Нова система обробки інформації на цьому телескопі дозволить покращити пошук позаземного розуму у 1000 разів, пише New Atlas.

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Пошуки потенційних позаземних цивілізацій, якими займаються вчені з різних країн, зокрема з американського Інституту SETI займають дуже багато часу і вимагають величезних інвестицій. У той же час це може призвести до найбільшого наукового відкриття — може вдасться виявити справжніх розумних інопланетян у далекому космосі.

Але поки у вчених занадто мало даних для обробки, тому приблизна кількість потенційних позаземних цивілізацій тільки в Чумацькому Шляху оцінюється на рівні від 50 мільйонів до однієї, тобто людської.

Тому вчені намагаються з'ясувати, як можуть представники позаземного розуму встановити з нами контакт. Швидше за все вони надішлють якийсь радіосигнал, але щоб його отримати потрібні дуже потужні прилади. Тому такі прилади постійно створюються і звичайно їх встановлюють на найпотужніших радіотелескопах на Землі.

Потенційно зловити сигнал від позаземного розуму може такий радіотелескоп, як VLA, розташований у пустелі у штаті Нью-Мексико, США. Насправді ця радіообсерваторія складається з 28 "тарілок", тобто радіоантен, діаметром 25 метрів і вагою 230 тонн кожна. Весь цей масив займає 21 км завширшки. Вже 43 роки вчені за допомогою VLA спостерігають за космосом і зараз радіотелескоп може бачити радіовипромінювання, що виходить із 80% всього видимого неба.

Американські вчені вирішили використати для пошуку позаземних цивілізацій гігантський радіотелескоп VLA, який отримав важливе оновлення Фото: New Atlas

Але нещодавно на VLA було встановлено нову систему обробки інформації під назвою COSMIC, яка дозволяє значно покращити обробку вхідних радіосигналів із далекого космосу.

За допомогою цієї системи вчені зможуть знайти радіосигнали, які випускають штучно створені об'єкти, тобто, створені потенційними розумними інопланетянами. Тепер радіотелескоп зможе сканувати сигнали, що надходять від 10 млн зірок. Так, ефективність роботи масиву зросла в 1000 разів.

Щоб перевірити роботу нової системи обробки даних, вчені націлили радіотелескоп на космічний апарат "Вояджер-1", який знаходиться на відстані 24 млрд км від Землі. Для порівняння, відстань від Землі до Плутона, найдальшої, але карликової, планети Сонячної системи коливається в діапазоні від 4,3 до 7,3 млрд км через особливості орбіти цього небесного тіла.

Унаслідок COSMIC виявив "Вояджер-1", що летить поза межами Сонячної системи, і зміг добре виділити його радіосигнали на тлі решти космічного шуму. До речі, як уже писав Фокус, цей космічний апарат та деякі інші вже відправили повідомлення для потенційних позаземних цивілізацій. Вчені вважають, що першу відповідь від інопланетян можна отримати вже через кілька років.

Вчені з оптимізмом дивляться у майбутнє, тому що вважають, що вони тепер мають дуже ефективний інструмент для пошуку позаземного розуму у нашій галактиці.

Як уже писав Фокус, згідно з новим дослідженням, розумні інопланетяни можуть використовувати сигнали від вишок мобільного зв'язку для того, щоб вивчити нашу планету і мати про неї уявлення.