С помощью тарелок, но не летающих. SETI нашла способ улучшить поиск инопланетян в 1000 раз

Американские ученые решили использовать для поиска внеземных цивилизаций гигантский радиотелескоп, который получил важное обновление.

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Институт SETI, который является американской некоммерческой исследовательской организацией, занимающейся поиском внеземных цивилизаций, теперь будет их искать с помощью гигантского радиотелескопа Very Large Array (VLA). Новая система обработки информации на этом телескопе позволит улучшить поиск внеземного разума в 1000 раз, пишет New Atlas.

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Поиски потенциальных внеземных цивилизаций, которыми занимаются ученые из разных стран, в том числе и из американского Института SETI занимают очень много времени и требуют громадных инвестиций. В то же время это может привести к величайшему научному открытию — может наконец-то удастся обнаружить настоящих разумных инопланетян в далеком космосе.

Но пока у ученых слишком мало данных для обработки, поэтому примерное количество потенциальных внеземных цивилизаций только в Млечном Пути оценивается на уровне от 50 миллионов до всего одной, то есть человеческой.

Поэтому ученые пытаются выяснить каким образом могут представители внеземного разума установить с нами контакт. Скорее всего они пришлют какой-то радиосигнал, но, чтобы его получить нужны очень мощные приборы. Поэтому такие приборы все время создаются и конечно же их устанавливают на самых мощных радиотелескопах на Земле.

Потенциально поймать сигнал от внеземного разума может такой радиотелескоп как VLA, расположенный в пустыне в штате Нью-Мексико, США. На самом деле эта радиообсерватория состоит из 28 "тарелок", то есть радиоантенн, диаметром в 25 метров и весом в 230 тонн каждая. Весь этот массив занимает 21 км в ширину. Уже 43 года ученые с помощью VLA наблюдают за космосом и сейчас радиотелескоп может видеть радиоизлучение, исходящее с 80% всего видимого неба.

Американские ученые решили использовать для поиска внеземных цивилизаций гигантский радиотелескоп VLA, который получил важное обновление Фото: New Atlas

Но недавно на VLA была установлена новая система обработки информации под названием COSMIC, которая позволяет значительно улучшить обработку входящих радиосигналов из далекого космоса.

С помощью этой системы ученые смогут найти радиосигналы, которые выпускают искусственно созданные объекты, то есть объекты, созданные потенциальными разумными инопланетянами. Теперь радиотелескоп сможет сканировать сигналы, приходящие от 10 млн звезд. Таким образом эффективность работы массива возросла в 1000 раз.

Чтобы проверить работу новой системы обработки данных ученые нацелили радиотелескоп на космический аппарат "Вояджер-1", которые находится на расстоянии в 24 млрд км от Земли. Для сравнения, расстояние от Земли до Плутона, самой далекой, но карликовой, планеты Солнечной системы колеблется в диапазоне от 4,3 до 7,3 млрд км из-за особенностей орбиты этого небесного тела.

В результате COSMIC обнаружил летящий вне пределов Солнечной системы "Вояджер-1" и смог хорошо выделить его радиосигналы на фоне остального космического шума. Кстати, как уже писал Фокус, этот космический аппарат и некоторые другие уже отправили сообщения для потенциальных внеземных цивилизаций. Ученые считают, что первый ответ от инопланетян можн ополучить уже через несколько лет.

Ученые с оптимизмом смотрят в будущее, так как считают, что они теперь имеют очень эффективный инструмент для поиска внеземного разума в нашей галактике.

Как уже писал Фокус, согласно новому исследованию, разумные инопланетяне могут использовать сигналы от вышек мобильной связи для того, чтобы изучить нашу планету и иметь о ней представление.