Мозковий туман: вчені пролили світло на надзвичайно каламутні симптоми COVID

Дослідження показують, що у пацієнтів із тривалим перебігом коронавірусу спостерігається низка неврологічних симптомів. Вчені нарешті зрозуміли чому.

Понад три роки людство боролося з пандемією коронавірусу. На щастя, ВООЗ вже оголосила про її завершення, проте вчені продовжують дослідження, щоб дізнатися якнайбільше і не допустити повторення, пише Science Blog.

На цей раз вчені зосередилися на вивченні неврологічних симптомів COVID-19, які зустрічаються у пацієнтів із тривалим перебігом хвороби. Результати дослідження були опубліковані у журналі Neurology: Neuroimmunology & Neuroinflammation і проливають світло на неврологічні симптоми, з якими стикаються пацієнти.

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Так, дослідники виявили, що реципієнти при тривалому перебігу хвороби можуть відчувати такі симптоми, як:

втома;

задишка;

лихоманка;

головні болі;

порушення сну;

мозковий туман або затуманеність мозку.

Загалом у дослідженні взяли участь 12 осіб, у яких після коронавірусу зберігалися стійкі неврологічні симптоми. Дослідники виявили, що у них були відмінності у профілях імунних клітин та вегетативної дисфункції.

Вчені відзначають, що вони використали підхід, також відомий як глибоке фенотипування. Це дозволило їм ретельно вивчити клінічні та біологічні особливості тривалого перебігу хвороби у реципієнтів, у яких після одужання спостерігалися стійкі неврологічні симптоми. Під час дослідження учасники пройшли комплексні тестування у Клінічному центрі NIH, яке включало:

клінічний огляд;

опитування;

розширену візуалізацію мозку;

аналізи крові;

аналізи спинної рідини;

тести вегетативної функції

Результати дослідження свідчать, що з тривалим перебігом хвороби були нижчі рівні імунних клітин, що координують реакцію імунної системи на віруси. Крім того, вчені виявили, що у реципієнтів було збільшено кількість В-клітин, що вказує на те, що імунна дисрегуляція може також грати роль у тривалості перебігу захворювання.

Також дослідники виявили в учасників аналізу проблеми з вегетативною нервовою системою, яка контролює несвідомі функції нашого організму, зокрема:

дихання;

частота серцевих скорочень;

артеріальний тиск.

Вчені виявили порушення у контролі судинного синуса, частоті серцевих скорочень та артеріального тиску під час зміни пози. Однак дослідники зазначають, що потрібні додаткові дослідження, щоб зрозуміти, чи ці симптоми пов'язані зі втомою та іншими затяжними симптомами.

Дослідники вважають, що отримані ними результати можуть призвести до кращої діагностики тривалого ковіда, а також покращити його лікування.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли про дивний симптом нового варіанта COVID-19.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має лише інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.