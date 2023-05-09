24 приводи бути разом: вчені розповіли, як перевірити сумісність із партнером

Нове дослідження вважає, що ці чинники є надзвичайно важливими для сумісності у романтичних стосунках.

Більшість дослідників у сфері кохання, як правило, зосереджуються на вивченні бажаних рис романтичного чи сексуального партнера, або загальних бажаних рис у стосунках. Однак у новому дослідженні вчені зосередилися на іншому, пише IFLScience.

За словами автора дослідження Алесія Марчі з Падуанського університету, вони з колегами хотіли краще зрозуміти роль та визначення сумісності сексуальних та романтичних партнерів. У дослідженні взяли участь 274 учасники, середній вік яких склав 28 років, більшість з них були гетеросексуальними, самотніми й ніколи не були одружені.

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Автори дослідження опитала реципієнтів і склали список із понад 153 важливих, на їхню думку факторів. Далі дані зіставили й вивели загальний коротший список факторів, які, на думку дослідників, є найважливішими у сумісності, до них належать:

спосіб життя;

думки;

емоції;

походження;

соціальність;

романтизм;

мораль;

родина, сім'я;

клас;

їжа;

відчуття;

релігія;

відповідність;

дозвілля;

зовнішній вигляд;

робота;

конфліктність;

емпатія;

гумор;

резиденція;

мова;

інтелект;

ентузіазм;

активність.

Загалом дослідники виявили, що учасники дослідження, швидше за все, обирали партнера на основі способу життя, моралі та думок. А ось такі речі, як освіта, релігія та інтелект, вважалися менш важливими. За словами Марчі, вони з колегами вважають, що розділяти схожі цінності та спосіб життя з партнером, ймовірно, важливіше за інші фактори.

Результати також свідчать про те, що сумісність з різних факторів була більш важливою в пошуку довгострокового партнера. Для недовгих відносин учасники переважно зосереджувалися на тому, щоб зійтися на зовнішності та інтелекті.

Вчені також виявили, що існують відмінності між чоловіками та жінками. Наприклад, чоловіки в середньому більше дбали про сумісність емоцій та дій, а жінки були більш перебірливими. Їх особливо цікавила сумісність у способі життя, думках, моралі, конформізмі, зовнішності та емпатії.

За словами співавторки дослідження Зофії Чайбок, проблема полягає лише в тому, що в дослідженні взяли участь 225 жінок і всього 49 чоловіків, а тому важко впевнено сказати, що ці 24 фактори насправді відображають погляди чоловіків.

Дослідники також включили до аналізу різні стилі кохання. Це дало змогу побачити, чи відповідають переваги людей щодо потенційного партнера їхнім особистим стосункам до романтики. Таким чином учасників розділили на 5 груп залежно від стилю кохання:

ерос — пристрасні та сильні емоції, бажання романтики;

людус — більш грайливий і невимушений підхід;

сторге — глибший зв'язок, що виникає з дружби;

манія — бурхливі американські гірки емоцій;

агапе — безкорислива й альтруїстична любов.

Вчені виявили, що стиль кохання людини визначає, які фактори сумісності будуть важливішими для людини. Наприклад, людина, яка набрала високі бали за ерос, з більшою ймовірністю захоче отримати гарну пару з романтизму, ентузіазму та гумору. А ті, хто більше схилявся до агапи, насправді надавали перевагу партнерам, які відрізнялися від них за цілою низкою факторів, включаючи думки та соціальність.

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