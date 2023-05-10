На мільйони років раніше. Вчені виявили сліди першого масового вимирання, про яке не знали

Нове дослідження перевернуло розуміння дослідників про давню історію нашої планети — перше масове вимирання відбулося раніше, ніж припускали вчені.

Відомо, що з моменту кембрійського вибуху 538,8 мільйона років тому, коли було створено багато відомих сьогодні типів тварин, сталося 5 великих масових вимирань, які суттєво скоротили біорізноманіття малих і великих істот на Землі, пише Science Alert.

Однак тепер дослідники вважають, що знайшли сліди першого масового вимирання на Землі, і воно відбулося раніше, ніж припускали вчені, — близько 550 мільйонів років тому в едіакарський період.

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Попри те, що в той період океани кишіли кількома знайомими нам видами організмів, наприклад, губками й медузами, більша частина життя під водою все ж здалася б нам чужою сьогодні. По суті, більшість становили м'якотілі тварини, більш як половина з яких були схожі на застрягле листя рослин. Однак у деяких усе ж таки була оболонка.

У новому дослідженні палеобіолог Технологічного інституту Вірджинії Скотт Еванс із колегами зібрали та вивчили дані про рідкісні скам'янілості більш м'яких тварин із усього світу, що датуються едіакарським періодом. Результати дослідження свідчать, що раптові зрушення біорізноманіття, виявлені раніше, були не помилками вибірки.

Основна проблема полягає в тому, що м'які частини тіла кам'яніють не так легко, як твердіші та мінералізовані. Раніше дослідники вважали, що відносна відсутність м'якотілих тварин на пізніших стадіях едіакарського періоду є просто результатом невдачі в збереженні. Тепер же дослідники виявили, що ця думка є помилковою, і для цього є підтвердження.

Результати дослідження свідчать про загальне збільшення біорізноманіття між ранньою та середньою стадіями едіакарського періоду: Авалоном (575-560 млн років тому) та стадією Білого моря (560-550 млн років тому). Вчені вважають, що між цими двома стадіями едіакарського періоду, здавалося, зникла приголомшлива кількість видів — 80%.

Діорама Смітсонівського інституту морського життя Едіакарії Фото: морское дно

Раніше дослідники вважали, що це могло бути пов'язано з рухливими тваринами, які рили нори та залишали сліди скам'янілостей, що глибоко змінили навколишнє середовище та поступово змінили сидячих фільтраторів. Але нові дані свідчать, що події розвивалися в інший спосіб.

Усі типи способів харчування та способів життя зазнали аналогічних втрат, і тільки 14 родів усе ще зустрічаються в Нама із 70 відомих груп з більш ранньої стадії Білого моря. Дослідники вважають, що таке зниження різноманітності між цими двома спільнотами є доказом того, що життя в океані пережило масове вимирання, яке можна порівняти з масовими вимираннями "Великої п'ятірки".

Більшість організмів, що пережили це перше вимирання, були великими, схожими на гілки, організмами з високим відношенням площі поверхні до об'єму. Вчені вважають, що це є ознакою того, що їм вдалося пристосуватися до нових реалій, а саме зменшення кількості кисню в океані.

Раніше Фокус писав, що нове масове вимирання вже запущено, і вчені вважають, що нам його не зупинити.