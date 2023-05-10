Таємниця походження корінних американців: знайдено несподіваного предка

Відкриття рідкісної лінії корінних американців, спільної для різних континентів і часів, дозволило дослідникам нанести на карту розгалужені шляхи палеолітичних народів з Китаю і Японії, виявивши ймовірний зв'язок між цими регіонами.

Вчені виявили нові неймовірні докази того, що принаймні дві давні міграції між Азією та Америкою відбулися під час останнього льодовикового періоду та після його танення. Про це пише IFLScience.

Що дійсно вражає в цьому новому дослідженні, так це те, що вчені простежили рідкісну лінію корінних американців-засновників через континенти і час, використовуючи мітохондріальну ДНК, що передається через жінок.

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Команда безстрашних генетиків використала 100 000 сучасних і 15 000 стародавніх зразків, щоб ідентифікувати 216 сучасних і 39 стародавніх осіб, які розділяли цю лінію, картографуючи шляхи її розгалуження за допомогою вуглецевого датування і порівнюючи мутації, зібрані на цьому шляху.

За словами молекулярного антрополога Ю-Чун Лі, азійське походження корінних американців є набагато складнішим, ніж вважалося раніше. На додаток до раніше описаних джерел предків у Сибіру, Австрало-Меланезії та Південно-Східній Азії, дослідники показують, що північне узбережжя Китаю також зробило свій внесок у генофонд корінних американців.

І сюрпризи не закінчуються: всупереч тому, що вважалося раніше, обидві міграційні події відбулися через Тихоокеанське узбережжя, а не через Берингію — сухопутний міст приблизно завширшки (при найнижчому рівні моря) 1 600 км з півдня на північ, який з'єднував сучасну Аляску і Східний Сибір в різні часи льодовикових періодів плейстоцену.

Команда з'ясувала, що перша "радіаційна подія" сталася між 19 500 і 26 000 років тому, коли несприятливі умови на північному узбережжі Китаю були занадто холодними для проживання людей.

Друга подія сталася між 19 000 і 11 500 роками тому, в період кращих кліматичних умов, які дозволили людям розширювати і досліджувати територію.

На основі аналізу міграцій через континент і порівняння схожих наконечників стріл і списів вважається, що палеолітичні народи Китаю і Японії подорожували через північну частину Тихого океану, поки не досягли північно-західного узбережжя Північної Америки.

Але не варто надто захоплюватися ідеєю про те, що корінні американці можуть бути нащадками японського народу дзюмон, оскільки нещодавнє генетичне дослідження показало, що це малоймовірно.

Натомість останні результати припускають, що схожість між цими двома групами населення може бути пов'язана зі спільним походженням.

Команда також здивувалася, коли виявила, що люди з північного прибережного Китаю подорожували до Японії, і що це джерело предків також зробило свій внесок у японський генофонд, особливо серед корінних айнів.

За словами Лі, це свідчить про те, що плейстоценовий зв'язок між Америкою, Китаєм і Японією не обмежувався лише культурою, але й генетикою.

Команда планує дослідити більше ліній, щоб отримати детальнішу картину того, звідки походять корінні американці.

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