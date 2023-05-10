Щось косить популяції морських крабів у всьому світі: вчені вважають, що знайшли причину

Нове дослідження передбачає, що крабова криза посилюється через масову втрату нюху.

Краби Dungeness є економічно важливим видом, що мешкає вздовж узбережжя Тихого океану, що тягнеться від Каліфорнії до Аляски. Фактично вони є одними з найпопулярніших крабів, а їхній промисел на рік оцінюється більш ніж у чверть мільярда доларів, пише SciTechDaily.

Проте в останні роки вчені фіксують посилення крабової кризи, яка торкнулася не тільки цього виду, а й більшості популяцій у різних куточках світу. У новому дослідженні вчені з Університету Торонто в Скарборо зосередилися на тому, щоб знайти причину цієї "крабової кризи", яка лише посилюється.

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Тепер дослідники вважають, що скорочення популяцій пов'язане зі змінами клімату, які спричиняють підкислення океану. Вчені вважають, що саме це є однією з причин "крабової кризи", що згодом матиме серйозні наслідки для всієї морської екосистеми.

У дослідженні вчені зосередилися на дослідженні крабів Dungeness. Зазначимо, що як і в більшості інших крабів, у них поганий зір, а тому нюх відіграє вирішальну роль у низці процесів, зокрема:

пошук їжі;

пошук партнерів;

пошук відповідних місць проживання;

уникнення хижаків.

Однак підкислення океану негативно впливає на крабів і змушує їх фізично менше нюхати, таким чином вони буквально втрачають нюх, не можуть виявити їжу і навіть більше — це знижує активність сенсорних нервів, що відповідають за нюх. За словами співавтора дослідження, доцента кафедри біологічних наук Козіма Портеуса, це перше дослідження, присвячене фізіологічному впливу підкислення океану на нюх крабів.

Вчені відзначають, що через поглинання дедалі більшої кількості вуглекислого газу океани стають кислішими — по суті, це прямий наслідок спалювання викопного палива та вуглецевого забруднення Землі. І тепер відразу кілька досліджень свідчать, що це впливає на поведінку мешканців океану.

За словами Портеуса, краби нюхають у процесі, званому помахами, коли вони клацають своїми крихітними антенами по воді, щоб виявити запахи. Усередині цих антен розташовані нейрони, які відповідають за нюх, які посилають електричні сигнали в мозок.

Тепер результати дослідження свідчать, що коли краби піддаються впливу підкислення океану, вони:

починають менше рухатись;

їх сенсорні нейрони стають удвічі менш чутливими до запахів.

Портеус зазначає, що коли краби виявляють цікавий запах, вони починають частіше клацати. Проте результати цього дослідження свідчать, що для виявлення запахів тепер крабам необхідно, щоб вони були у 10 разів більш концентрованими, ніж раніше.

Дослідники вважають, що є відразу кілька причин, чому окислення океану настільки сильно впливає на нюх крабів. По-перше, попереднє дослідження показало, що підкислення океану руйнує молекули запаху, що, ймовірно, впливає на те, як вони зв'язуються з рецепторами запаху у морських тварин. По-друге, вчені виявили, що окислення океану також впливає на електричну активність сенсорних нейронів крабів. Простими словами, вони стають менш чутливими до запахів.

Тепер дослідники вважають, що втрата нюху крабів є однією з причин "крабової кризи", яка спричиняє скорочення популяцій цих морських мешканців у різних куточках світу.

Раніше Фокус писав про те, що еволюція не може зупинитись з експериментами над крабами.