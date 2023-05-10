Океан гарячіший, ніж будь-коли за останні 100 000 років: вчені розповіли, що буде далі

Дослідження показує, що середня температура океану вже досягла свого максимуму і нам неминуче доведеться зіткнутися з наслідками.

Світовий океан досяг свого нового рекорду температури — на початку квітня його середня температура склала 21,1ºC, що на 0,1ºC вище, ніж попередній рекорд, зафіксований у 2016 році, пише Nature.

Це підвищення може здатися несуттєвим, проте фактично є найвищим показником за останні щонайменше 100 000 років. Ба більше, дослідники відзначають, що це підвищення температури цілком відповідає прогнозам кліматологів, якби не одне, але. Підвищення середньої температури океану відбулося не під час явища Ель-Ніньйо, яке, як очікується, скоро вступить у свої права і принесе теплішу і вологішу погоду в східну частину Тихоокеанського регіону вже до кінця 2023 року.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

За словами морських біологів, все це свідчить про те, що вищі, ніж у середньому, температури океану, мабуть, збережуться, і, можливо, зростуть ще більше. За всім цим підуть екстремальні погодні умови та морські хвилі тепла, які створять безліч проблем для представників морської флори та фауни. На жаль, постраждають усі – від коралів до китів.

Як змінювалася середня температура океану Фото: сезон ураганов

За словами морського біолога з Університету Британської Колумбії, ще однією не менш важливою проблемою стане те, що теплі води також фізично менш здатні утримувати розчинений кисень. Простими словами, в океані стане менше кисню, а отже осередок життя безлічі видів просто скоротиться.

Крім того, потепління океану спричинить екстремальні погодні умови. Вчені також попереджають, що підвищення температури океану пов'язане з низкою інших гнітючих тенденцій потепління. Наприклад, у південній півкулі на початку 2023 року площа морського льоду досягла нового рекордно низького рівня.

За словами фахівця з біогеохімічного моделювання океану з Океанографічного інституту Вудс-Хоул у Массачусетсі Йєнса Терхаара, всього цього не сталося б, якби не зміни клімату. Ба більше, дослідник вважає, що людство опинилося у новому кліматичному стані, де "крайності -- це норма".

Джош Вілліс, океанограф з Лабораторії реактивного руху НАСА в Пасадені також зазначає, що наступного року на нас, ймовірно, чекає нова низка рекордних максимумів. Принаймні це станеться, якщо Ель-Ніньйо справді посилиться.

Раніше Фокус писав про те, що під Антарктидою та Гренландією виявили щось лякаюче : рівень моря може піднятися на всі 200%.