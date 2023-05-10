Під Антарктидою та Гренландією виявили щось лякаюче: рівень моря може піднятися на всі 200%

Нове дослідження виявило дивну поведінку льодовиків у тих місцях, де вони врізаються у дно океану.

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Останні десятиліття вчені постійно попереджають про те, що насуваються кліматичні зміни, з якими людству буде вкрай складно впоратися. Деякі дослідження свідчать про те, що більшість суші Землі опиниться в інших кліматичних поясах вже до кінця цього століття, пише Science Alert.

У новому дослідженні вчені з Каліфорнійського університету в Ірвіні (UCI) зосередилися на вивченні того, як тануть наші крижані щити по всьому світу. Вчені зосередилися на лінії заземлення гренландського льодовика, тобто точки, де він буквально врізається в дно океану, і виявили щось бентежне, що лякає.

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На відміну від краю шельфових льодовиків, що височіють над океаном, і природно коливаються між сезонами, традиційно вважалося, що лінії заземлення льодовиків не мігрують під час припливних циклів. Однак супутникові дані свідчать, що потепління морської води змінило динаміку.

За словами співавтора дослідження, фахівця із систем Землі UCI Еріка Ріньо, вони з колегами виявили, що гренландський льодовик демонструє меншу стабільність при зміщенні припливів, а отже, і більшу швидкість танення, ніж дослідники передбачали раніше.

Дослідники зазначають, що ця знахідка є дуже страшною, але може пояснити, чому сьогоднішні темпи танення льодовиків набагато перевершують попередні прогнози вчених. Основна проблема полягає в тому, що моделі дослідників просто не враховують цієї динаміки.

Анатомія льодовика та сценарій танення Фото: Ted Scambos and Michon Scott/National Snow and Ice Data Center

Ріньо зазначає, що якщо цю динаміку включити до моделі, це збільшило б прогнози підвищення рівня моря на рекордні 200%. Ба більше, це дослідження передбачає, що це стосується не тільки гренландського льодовика, а й усіх, які закінчуються океаном. Тобто більшу частину північної Гренландії й всієї Антарктиди.

У процесі дослідження гляціолог UCI Енріко Чірачі з колегами проаналізували супутникові дані зони заземлення льодовика Петерманна, розташованого на північному заході Гренландії. Відомо, що цей льодовик має достатньо льоду над рівнем моря, щоб створити глобальне піднесення моря на 38 сантиметрів, якщо він повністю розтане.

Вивчивши супутникові зображення з високою роздільною здатністю, вчені змогли проаналізувати приливні міграції льоду, що охоплюють кілька кілометрів. За словами Чирачі, вони з колегами виявили, що під час припливів та відливів лінія заземлення льодовика Петерманна мігрує на відстань від 2 до 6 кілометрів. А це значно більше, ніж очікувалося для ліній заземлення.

Дослідники також виявили, що подібна міграція призвела до утворення печери заввишки 204 метри, яка утворилася біля льодовика і дозволяє теплій воді й далі роз'їдати лід.

Результати аналізу свідчать, що з 2016 року лінія заземлення льодовика Петерманн відступає зі швидкістю близько 1 кілометра на рік. Загалом у період з 2016 по 2022 роки лінія заземлення відступила трохи менше ніж на 4 кілометри. Вчені також зазначають, що найвищу швидкість танення льодовика було зафіксовано також у межах лінії заземлення, і на піку становить близько 80 метрів на рік.

За словами гляціолога Делаверського університету Андреаса Мюнхова, який не брав участі у дослідженні, отримані дані вимагатимуть подальшого вивчення. Він також зазначив, що основна проблема цього дослідження полягає в тому, що дані зібрані на дуже невеликих ділянках. Проте вчений попереджає, що швидкості танення, показані у дослідженні, є колосальними, а тому кліматичні моделі потребують покращення.

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