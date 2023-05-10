Вчені з'ясували, як визначити наявність хвороби Альцгеймера на ранній стадії

Розмір хвороботворного білка визначає стадію хвороби Альцгеймера і це може призвести до більш раннього виявлення небезпечного захворювання мозку.

Традиційним способом визначення наявності хвороби Альцгеймера є перевірка скупчень білків у спинномозковій рідині. Але ця перевірка не дає інформації про те, на якій стадії розвитку перебуває хвороба мозку. Тепер вчені опублікували в журналі Communications Biology нове дослідження, в межах якого вони змогли визначити стадію хвороби Альцгеймера за допомогою атомно-силової мікроскопії (АСМ), щоб візуалізувати розмір і форму цих скупчень білків, що може допомогти в ранньому виявленні тяжкого захворювання, пише New Atlas.

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Спинномозкова рідина (СМР) є прозорою рідиною, яка оточує головний і спинний мозок. Вона забезпечує їх поживними речовинами та діє як захист від пошкоджень.

Аналіз СМР використовують для вимірювання рівня або концентрації різних речовин та клітин, щоб діагностувати хвороби, що впливають на центральну нервову систему. Аналіз спинномозкової рідини є ключем до діагностики нейродегенеративних захворювань, у тому числі хвороби Альцгеймера. Особливий інтерес для вчених представляють два хвороботворні білки: тау-білок та білок бета-амілоїд, що є ознаками існування хвороби.

Вчені вивчили скупчення цих білків у спинномозковій рідині людей із хворобою Альцгеймера, щоб створити спосіб раннього виявлення захворювання мозку. Наразі аналіз СМР може показати наявність хвороби, але сучасні методи її виявлення не можуть надати інформацію про розмір та форму білка, що є ключем до визначення того, наскільки запущене захворювання.

Вчені використовували АСМ для візуалізації білкових скупчень у спинномозковій рідині у людей, які страждали від хвороби мозку та мали різні ступені когнітивних порушень: від легкої форми до дуже тяжкої.

Аналізуючи розмір, структуру та форму білків, а також те, як вони з'єднані, вчені змогли пов'язати різну морфологію білків із певною стадією хвороби Альцгеймера. За словами вчених, якщо на ранній стадії хвороби у людей були лише короткі білкові скупчення, довжиною близько 100 нанометрів, то на пізніших стадіях вони були довшими і досягали кількох мікрометрів.

Результати нового дослідження дають ще більше розуміння того, як розвивається хвороба Альцгеймера, і надають новий, більш точний спосіб оцінити стадію її розвитку.

Фокус вже писав про те, що вчені дійшли висновку, що навіть легкі черепномозкові травми можуть змінити мозок. Після легкого струсу частини мозку можуть стати дуже пов'язаними і це сприяє більш тривалим проявам симптомів хвороби.

Важливо! Ця стаття заснована на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.