Вчені розгадали секрет міцної чоловічої дружби: трохи шпильок, приправлених глузуванням

Дослідники вважають, що дружба між чоловіками зовсім не така холодна і суха, як вважалося раніше, просто вони висловлюють свої емоції інакше.

Існує думка, що дружба дорослих чоловіків — це щось холодне, негостинне, позбавлене турботи та емоційної підтримки. Однак тепер дослідники вважають, що це насправді не так. Ба більше, вони припускають, що криза самотності серед чоловіків, про яку багато говорять, також перебільшена, пише Daily Mail.

У новому дослідженні соціолог із Сіднейського університету в Австралії Алекс Брум та його співавтор, психотерапевт, що практикує, із Вестмінстерського університету у Великій Британії Демієн Рідж зосередилися на вивченні дружби між чоловіками. Дослідники виявили, що чоловіки часто ставляться до друзів інакше, ніж жінки.

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Однак тепер дослідники вважають, що такі "передбачувані ознаки агресії", як образливі коментарі, шпильки та глузливі жарти, насправді можуть бути ознаками справжньої близькості.

Вчені зазначають, що зосередивши свою увагу на відносній нестачі вербального вираження, суспільство припустило, що "чоловіча дружба не є близькою". Ба більше, вважається, що чоловіки уникають серйозних тем, висміюючи їх. Однак дослідники вважають, що правда часто може бути прямо протилежною.

Під час дослідження вчені вивчили академічну літературу, що рецензується, про чоловічі зв'язки за останні два десятиліття. Проаналізувавши ці дані, вони випустили статтю, де цитують близько трьох десятків ізраїльських військових, інтерв'ю яких зібрані вченими-біхевіористами Тель-Авівського університету. Тоді дослідники виявили, що чоловіки часто використовують гумор, а часом і образи для створення почуття єднання.

У своїх інтерв'ю ветерани описали низку дій, які фактично були виявом дружніх почуттів, наприклад:

ідіоми;

прізвиська;

лайка;

безглузді розмови;

агресивні жести;

обійми.

Але всі ці незрозумілі чергові повідомлення, на думку дослідників, були ніби піддражненням, покликаним зацікавити товаришів по службі й наблизити їх до справжніх дружніх відносин. Один з учасників іншого дослідження, яке також цитували вчені, заявив, що подібне спілкування є ніби перевіркою перед "близькою дружбою".

Учасники дослідження також заявляли, що інші чоловіки чують, як хтось розмовляє з іншими хлопцями, і одразу може зрозуміти, що вони хороші друзі. Ба більше, дослідники виявили, що пропозиція "випити пива" є класичним приводом для чоловіків, щоб відкритися і виразити себе.

В одному дослідженні 15 молодих ірландських чоловіків віком від 19 до 30 років, які останні 5 років боролися із втратою близького друга через самогубство, повідомили про те, що "хлопці розмовлятимуть лише тоді, коли на борту є пиво", нібито в цей момент "всі бар'єри зняті".

Але паб був не єдиним варіантом. Насправді Брум і Рідж виявили, що чоловіки можуть створювати емоційну близькість скрізь, від волонтерських організацій до майстерень "зроби сам" та гуртків за інтересами.

Дослідження також показує, що більшість чоловіків сумніваються у своїх природних інстинктах у побудові близьких дружніх відносин. Автори дослідження виявили, що більшість учасників дослідження вперше дізналися про "близькі довірчі відносини" від своїх мам, сестер або перших подруг. Так, за словами учасників дослідження, вони зрозуміли, що роблять щось не таке. Однак дослідники зазначають, що вкрай важливо давати чоловікам зближуватись та вибудовувати дружбу по-своєму.

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували, чому чоловіки не готові відмовитись від м'яса.