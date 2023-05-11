Переписує історію людства: знайдено доісторичну ручну сокиру, якій 300 тис. років

Завдяки використанню ядерної фізики та радіовуглецевого датування вчені збирають докупи історію стародавніх суспільств Оману і відкривають нові дивовижні відомості про людську міграцію, біокультурні взаємодії та зміни клімату.

У пустелях Оману дві команди безстрашних науковців натрапили на революційні відкриття, які переписують підручники історії про найдавніші підвалини людської цивілізації. Команда з понад двадцяти археологів і геологів з десяти різних країн щойно завершила третій сезон розкопок двох археологічних пам'яток у цьому регіоні, пише Ancient Origins.

Їхні зусилля принесли скарбницю безцінних артефактів, які дають дивовижне уявлення про формування сучасного суспільства в Південній Аравії.

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Археологи натрапили на колекцію рідкісних ручних сокир, які датуються першими хвилями міграції людей з Африки, а також круглі поховальні приміщення і колекцію наскальних гравюр. Очікується, що ці знахідки, розташовані в найбільшій у світі піщаній пустелі, зроблять величезний внесок у розуміння ранньої історії території сучасного Оману.

Пустеля Руб-ель-Халі, що в оманській провінції Дофар, відома у всьому світі. Цей малонаселений регіон Аравійського півострова, що простягається на 647 500 квадратних кілометрів, є найбільшою суцільною піщаною пустелею у світі.

Серед височенних піщаних дюн висотою 984 фути археологи виявили шкаралупу яєць вимерлого виду страуса, а також скам'янілу дюну і старе русло річки з періоду, коли клімат в Аравії був значно вологішим.

Зокрема, команда археологів розкопала колекцію кам'яних ручних сокир у цьому місці. Датуючи ці інструменти, дослідники визначили, що їх виготовили та використали одні з перших людей, які мігрували з Африки, близько 300 000 років тому.

Зокрема, команда археологів розкопала колекцію кам'яних ручних сокир у цьому місці Фото: Roman Garba and Alžběta Danielisov/ Institute of Archaeology of the CAS in Prague

Крім того, дослідники використовують ядерну фізику для визначення віку знахідок. Космогенне радіонуклідне датування допомагає оцінити геологічні матеріали шляхом вимірювання концентрації ізотопів, створених космічними променями.

Цей метод дозволяє точно датувати гірські породи і відкладення на поверхні Землі, а також використовується для оцінки історичних змін клімату і тектоніки.

Просторово-часовий аналіз і радіовуглецеве датування допомогли дослідникам дізнатися більше про ритуальні кам'яні пам'ятники, відомі як триліти, які зустрічаються по всій південній Аравії.

Ці круглі поховальні споруди, датовані приблизно двома тисячами років тому, схожі на зменшену версію відомого англійського Стоунгенджу. Однак, наразі незрозуміло, хто їх побудував і для чого.

Друга команда експедиції зосередилася на неолітичній гробниці в місці Нафун, поблизу міста Ібрі, в провінції Дукм в центральному Омані, на березі Аравійського моря. Ця пам'ятка, збудована між четвертим і третім тисячоліттями до нашої ери, вирізняється унікальним дизайном.

Гробниця оточена круговою стіною з валунів, а вхід до неї — довгий вузький прохід, який веде до круглої камери. Всередині дослідники виявили кілька глиняних посудин, кам'яні інструменти та кілька людських кісток.

Команда використовувала радіовуглецевий аналіз, щоб оцінити вік гробниці, побудованої в період пізнього неоліту, приблизно 4,500-3,500 років тому.

Одним із найдивовижніших відкриттів, зроблених дослідниками, стала колекція наскальних гравюр, на яких зображені тварини, люди і геометричні фігури. Деяким із них понад 5 000 років, що робить їх одними з найстаріших наскальних малюнків на Аравійському півострові. Вони дають уявлення про життя і вірування людей, які жили в цьому регіоні в період неоліту.

Очікується, що результати експедицій проллють нове світло на ранню історію людської міграції та заселення південної Аравії, а також на розвиток ранніх суспільств і культур у регіоні.

Дослідники продовжать вивчати та аналізувати артефакти, скам'янілості та інші матеріали, зібрані під час експедицій, з метою розкрити більше відомостей про минуле.

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