На смак, як картон. Вчені розповіли, чому їжа в літаку така несмачна

Якщо вам набридло їсти несмачну їжу в польоті, цьому є наукове пояснення. На висоті ваші смакові рецептори працюють не так, як на землі.

Ви коли-небудь куштували їжу в літаку і думали: "Ого, вона на смак як картон"? Але перш ніж звинувачувати шеф-кухаря, подумайте ось про що: ваші смакові рецептори працюють по-іншому, коли ви летите на висоті майже 11 км над рівнем моря, пише IFLScience.

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По-перше, повітря в салоні літака сухе, як у пустелі, з вологістю лише близько 12 відсотків. Така нестача вологи може висушити ваші порожнини носа, що зі свого боку погіршує нюх. А оскільки нюх відіграє важливу роль у нашому відчутті смаку, це може зробити їжу менш ароматною і, ну, трохи огидною.

Але це ще не все. Низький тиск і сухість повітря також можуть зробити смак солі та цукру менш насиченим. Дослідження, проведене на замовлення авіакомпанії Lufthansa, показало, що страви здаватимуться недосоленими на 30 відсотків, і менш солодкими — на 20 відсотків. Це все одно, що застудитися і не відчувати нічого на смак.

Що ж ви можете зробити, щоб все-таки насолоджуватись стравами? Обирайте продукти, багаті на умамі, такі як помідори, гриби та витримане м'ясо. Продукти з високим вмістом умамі зберігають свій смак навіть у сухому повітрі салону літака. Ось чому авіакомпанії почали помічати, що пасажири п'ють більше томатного соку під час польотів.

Але є ще один фактор, який варто враховувати: шум. Фоновий шум у салонах літаків може сягати 80 децибелів, що приблизно так само гучно, як електричний вакуум.

А дослідження показали, що гучний шум може впливати на наше сприйняття смаку, особливо солодкого і солоного. Тож якщо ви хочете отримувати смакову насолоду, оберіть солону страву з великою кількістю умамі і, можливо, запийте її коктейлем "Кривава Мері".

Наступного разу, коли вам доведеться летіти вісім годин з неякісною вечерею, згадайте про цей науковий трюк. Ваші смакові рецептори будуть вам вдячні. І, можливо, цього разу вам навіть сподобається їжа в літаку.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має лише інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.