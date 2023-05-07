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Технології та наука

Неочікувані винуватці: як запобігти запаху з холодильника та морозильної камери

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Фото: Pexels | Холодильники часто розглядають як надійний спосіб зберегти продукти свіжими та захищеними від псування протягом тривалого часу

Холодильники часто розглядають як надійний спосіб зберегти продукти свіжими та захищеними від псування протягом тривалого часу. Однак неприємні запахи з морозильної камери іноді можуть зруйнувати ці очікування.

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Перший холодильник створив Томас Мур у 1803 році. Його метою стало — постачання вершкового масла до Вашингтона. Сьогодні ці незамінні пристрої допомагають зберігати різноманітні продукти свіжими набагато довше, однак часто приходиться боротися з неприємними запахами з морозильних камер. А як саме, пише IFLScience.

Однією з основних причин неприємного запаху з холодильника є наявність мікробів, включно з бактеріями, дріжджами і цвіллю. Хоча заморожування може сповільнити ріст більшості поширених мікробів, деякі з них все ж процвітають, якщо температура підіймається вище за -18℃ (рекомендована температура для холодильників). Мікроби також можуть розмножуватися, якщо помістити гарячі продукти одразу в холодильник або в разі тривалого відключення електрики.

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Розлиті продукти і відкриті контейнери можуть стати ідеальним середовищем для розмноження мікробів. Крім того, деякі з них можуть пережити заморожування і почати розмножуватися, щойно умови стануть сприятливими.

Під час руйнування їжі мікроби виділяють кілька різких хімічних речовин, які називаються леткими органічними сполуками (ЛОС), деякі з яких можуть спричиняти неприємні аромати.

Заморожування також може спричинити фізичні зміни в продуктах харчування, що призводить до розпаду певних органічних молекул. Під час заморожування солі можуть стати концентрованими, що призводить до видалення води та концентрації органічних молекул. Ці молекули можуть переміщатися холодильником і прилипати до інших предметів, що призводить до появи неприємних запахів.

У деяких випадках неприємні запахи з холодильника можуть переходити в морозильну камеру, оскільки обидва пристрої мають одне джерело охолодження і канал повітряного потоку. Щоб запобігти появі неприємних запахів, намагайтеся закривати продукти в герметичні контейнери. Якщо ви вже помітили неприємні запахи, є кілька простих кроків, як їх усунути:

  • Вийміть усі продукти з морозильної камери й огляньте їх на предмет псування, пригорання або неприємних запахів.
  • Викиньте все, на чому утворилися кристали льоду, а решту зберігайте в холодильнику, поки чистите морозильну камеру.
  • Вийміть полиці і приберіть розлиту воду або крихти, потім протріть усі поверхні теплою мильною водою або сумішшю харчової соди і теплої води.
  • Ви також можете помістити харчову соду всередину морозильної камери, щоб поглинути залишкові запахи.

Отже, попри те, що холодильники призначені для збереження свіжості продуктів, мікроби все ж можуть розмножуватися, що призводить до появи неприємних запахів. Регулярне прибирання необхідне для того, щоб ваші продукти залишалися безпечними та свіжими.

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