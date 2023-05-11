Допомогли маленькі тварини: дослідження поставило крапку, як можна відновити нервові клітини

Якщо ви коли-небудь замислювалися над тим, як ваш організм відновлює пошкоджені нерви, це дослідження про аксональне злиття та апоптоз розкриє кілька деталей.

Нове революційне дослідження заглиблюється в динамічний світ аксонального злиття та роль певного білка під назвою динамін. Аксон — це довге і тонкий відросток нервових клітин, що передає електричні сигнали по всьому тілу. І якщо він перерізаний, не варто панікувати, адже його можна відновити за допомогою хитромудрого процесу, який називається аксональним злиттям, пише Phys.org.

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А ось найцікавіше. Попередні дослідження показали, що молекули, які беруть участь у запрограмованій загибелі клітин, так званому апоптозі, також відіграють певну роль у відновленні аксонів.

Але який це має стосунок до динаміну, запитаєте ви? Виявляється, динамін — це білок, який бере участь у розпізнаванні клітин, що відмирають. Отже, дослідники на чолі з Брентом Нейманом здогадалися, що динамін також може брати участь у відновленні аксонів.

Щоб перевірити цю теорію, команда звернулася до Caenorhabditis elegans, крихітного черв'яка-нематоди, що має лише кілька сотень нейронів. Вони використовували черв'яків з генетичною мутацією, яка змушувала їх втрачати білок DYN-1 при високих температурах, але нормально функціонувати при низьких.

Зрештою черв'яки показали значне зниження злиття аксонів при високій температурі. Водночас черв'яки, яких утримували при низькій температурі, не показали жодних відмінностей у злитті аксонів порівняно з контрольною групою.

На думку авторів дослідження, DYN-1 контролює рівень глікопротеїну під назвою епітеліальна неспроможність злиття-1 (EFF-1), який відіграє ключову роль у злитті мембрани аксона. Інакше кажучи, DYN-1 подібний до диригента симфонії, який спрямовує численні шляхи, що працюють разом, щоб відновити розірвані аксони.

Отже, наступного разу, коли ви вколете палець на нозі і відчуєте, як біль пронизує вашу ногу, просто згадайте, що динамін та його вірний помічник EFF-1 наполегливо працюють над тим, щоб виправити ситуацію за лаштунками.

Раніше Фокус писав про те, чи може людський мозок дійсно відновлюватися. Науковці провели дослідження та дали відповідь.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має лише інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.